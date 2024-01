Ein 10-jähriger Junge aus Maryland, USA, wurde während eines Tauchgangs im Wasserpark „Aquaventure“ auf den Bahamas von einem Hai attackiert und schwer verletzt. Dieses Ereignis verwandelte die Urlaubsfreude schlagartig in einen Albtraum.

Das „Atlantis Paradise Island“ Resort, bekannt für sein offenes Aquarium und den 140 Hektar großen Wasserpark „Aquaventure“, bietet seinen Besuchern die Möglichkeit, die Unterwasserwelt hautnah zu erleben. Im speziellen Hai-Becken können mutige Gäste die beeindruckenden Raubfische aus nächster Nähe beobachten. Eine besondere Attraktion ist der Panorama-Tunnel, durch den man mit einer Wasserrutsche rasant hindurchgleiten kann.

Der junge Urlauber entschied sich jedoch für ein noch intensiveres Erlebnis und wagte einen Tauchgang mit den Haien. In Begleitung eines Tauchlehrers und eines erfahrenen Tauchführers stieg er in das Becken. Doch das Abenteuer nahm eine unerwartete und dramatische Wendung. Ein Hai attackierte den Jungen und biss in sein rechtes Bein, nur wenige Meter entfernt von der Wasserrutsche, durch die gerade andere Urlauber das Becken durchquerten.

dramatische Szenen

Das Resort-Personal und andere Urlauber reagierten sofort auf die Schreie des verletzten Jungen. „Holt ihn aus dem Wasser!“, riefen sie. Taucher eilten zur Stelle und brachten den verletzten Jungen ans Ufer. In der Folge sind mehrere Videos des dramatischen Vorfalls in den sozialen Medien aufgetaucht, die die dramatische Szene dokumentieren.

Nach dem Vorfall wurde der Junge umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile konnte er das Krankenhaus verlassen und befindet sich wieder in seinem Zuhause in Maryland. Die Erinnerung an das eigentlich als Abenteuer geplante Taucherlebnis wird sicherlich noch lange nachwirken.