Hubschraubereinsatz auf Triester Straße: LKW erfasst Radfahrerin

Dramatischer Zusammenstoß in Wien: Ein polnischer LKW-Fahrer erfasste eine 68-jährige Radfahrerin auf dem Schutzweg. Die Schwerverletzte musste per Hubschrauber abtransportiert werden.

Gegen 13.30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Triester Straße/Erlaaer Straße in Wien ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger LKW-Fahrer aus Polen kollidierte beim Abbiegevorgang von der Triester Straße in die Erlaaer Straße mit einer 68-jährigen Radfahrerin, die gerade einen Schutzweg überquerte. Die Frau stürzte durch den Aufprall zu Boden und erlitt schwere Verletzungen, vor allem an den Beinen.

Schwere Folgen

Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien leisteten umgehend Erste Hilfe am Unfallort. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde die Verunglückte per Rettungshubschrauber in den Schockraum eines Krankenhauses transportiert.

Gegen den LKW-Lenker wurde Anzeige erstattet.

Fahrradunfälle in Wien nehmen zu

Der Vorfall an der stark befahrenen Kreuzung reiht sich in eine besorgniserregende Entwicklung ein. Laut aktuellen Daten des Innenministeriums ereigneten sich 2024 in Wien bereits 348 Fahrradunfälle an Kreuzungen, wobei mehr als ein Drittel der Betroffenen schwere Verletzungen davontrug. Besonders Abbiegesituationen mit größeren Fahrzeugen stellen für Radfahrer ein erhebliches Risiko dar.

Die Stadt Wien verstärkt inzwischen bauliche Maßnahmen wie vorgezogene Radaufstellstreifen und getrennte Ampelphasen, um die Sicherheit für Radfahrer an neuralgischen Kreuzungspunkten zu erhöhen. Verkehrsexperten empfehlen Radfahrern, auch bei vorhandenem Vorrang stets mit möglichen Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer zu rechnen und besondere Vorsicht walten zu lassen.