Grau und kühl: Wien erwartet Regen und starken Wind

Grau in Grau: Wien startet wolkenverhangen in den 26. April. Wer heute früh in Wien aus dem Fenster blickt, sieht vor allem eines: dichte Wolken und einen grauen Himmel, der kaum Sonnenstrahlen durchlässt. Die Stadt präsentiert sich zum Start ins Wochenende von ihrer kühlen, nassen Seite – ein klassischer April, der seine Launen voll ausspielt und die Regenschirme in der Donaumetropole zum Pflichtaccessoire macht.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Start mit nur 9 °C und einer dichten Wolkendecke (über 90 % Bewölkung).

Tagsüber: Regenschauer ziehen durch, Tageshöchstwerte kaum über 10 °C.

Wind: Böen bis zu 75 km/h aus Nordwest bis Nord, lose Gegenstände sichern.

Abend: Stark bewölkt mit leichtem Regen, 10 bis 11 °C, Wind lässt nach.

Wetterwarnung: Erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr wegen kräftiger Windböen und Regenschauer.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Trüb und nass, Temperaturen zwischen 9 und 13 °C. Kräftiger Wind im Donauraum und Wiener Becken.

Süden: Bewölkt mit Schauern, 10 bis 14 °C. In höheren Lagen kühler, selten Sonne.

Westen: Wechselhaft mit Wolken und Regenschauern, 8 bis 12 °C. In den Bergen zeitweise Schnee.

Zentrum: Wolken und Schauer, 9 bis 13 °C. Weniger Wind als im Osten, kühl und unbeständig.

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Samstag bleibt es in Wien und ganz Österreich wechselhaft und kühl. Doch bereits am Sonntag kündigt sich Besserung an: Die Sonne setzt sich mehr und mehr durch, die Temperaturen steigen in Wien auf bis zu 18 °C. Auch der Wind lässt deutlich nach.

Am Montag bleibt es freundlich und mild mit bis zu 19 °C, nur vereinzelt ziehen harmlose Wolken durch.

KOSMO-Wettertipp

Heute heißt es: Regenjacke statt Sonnenbrille! Wer draußen unterwegs ist, sollte sich auf wechselhaftes, windiges Wetter einstellen und den Regenschirm griffbereit halten – am besten einen stabilen, denn der Wind kann ordentlich zerren. Gute Nachrichten für alle Sonnenhungrigen: Ab Sonntag wird’s freundlicher, also einfach noch ein bisschen durchhalten und das Wochenende mit einem heißen Tee beginnen!