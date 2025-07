Hunde stürmen auf Kinderwagen zu – Mutter kämpft um Leben ihres Babys

Zwei Mischlingshunde stürmen auf eine Mutter mit Kinderwagen zu. Was folgt, ist ein dramatischer Kampf einer 37-Jährigen, die ihr Baby mit dem eigenen Körper schützt.

Am Sonntagvormittag wurde eine 37-jährige Mutter in Gampern im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck Opfer eines Hundeangriffs. Die Frau schob gerade den Kinderwagen mit ihrer neun Monate alten Tochter, als zwei große Mischlingshunde unvermittelt von einem Grundstück auf sie zustürmten. In einem Akt mütterlicher Schutzreaktion warf sich die Frau über den Kinderwagen, um ihr Baby zu schützen.

Die Vierbeiner attackierten daraufhin die Mutter und bissen ihr in beide Oberschenkel. Mit lauten Hilfeschreien machte die Verletzte auf ihre Notlage aufmerksam. Das Kleinkind im Kinderwagen blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.

📍 Ort des Geschehens

Besuch in Oberösterreich

Wie sich herausstellte, war die Frau aus dem Salzburger Bezirk St. Johann im Pongau zu Besuch bei ihrer Tante in Oberösterreich. Nach dem Angriff musste die 37-Jährige medizinisch behandelt werden.

Über den genauen Schweregrad ihrer Bissverletzungen liegen derzeit keine Informationen vor.