Hunderttausende Österreicher bekommen Gratis-Eis bei HOFER

Wenn das Thermometer über 35 Grad klettert, gibt’s für HoT-Kunden eine süße Überraschung: Der Mobilfunkanbieter spendiert ein kostenloses Eis bei HOFER.

Bei Temperaturen über 35 Grad erhalten HoT-Kunden (HoT: Hofer Telekom, Mobilfunkanbieter von Hofer) ein Gratis-Eis bei HOFER. Die Aktion des Mobilfunkanbieters läuft vom 14. Juli bis 9. August 2025. Sobald die Hitze die festgelegte Temperaturmarke überschreitet, wird automatisch eine SMS an die Nutzer versendet, die zum kostenlosen Erhalt eines MUCCI Stieleises oder Waffelhörnchens in jeder HOFER-Filiale berechtigt.

Einfache Einlösung

Für den Bezug des Erfrischungssnacks genügt es, an der Kassa entweder die erhaltene Textnachricht oder alternativ die HoT-Netz-Anzeige auf dem Smartphone-Display vorzuweisen. Von dieser sommerlichen Initiative profitieren potenziell rund 1,4 Millionen Kunden des Mobilfunkanbieters, was hunderttausenden Österreichern an besonders heißen Tagen eine willkommene Abkühlung bescheren könnte.

Wie HOFER in einer Aussendung mitteilt, gilt das Angebot, solange der Vorrat reicht.

Strategischer Nutzen für beide Marken

Laut aktuellen Branchenanalysen steigern solche gezielten Gratisaktionen nachweislich die Kundenfrequenz im Handel. Für HOFER ergibt sich ein doppelter Nutzen: Die Eisaktion schafft einen zusätzlichen Anreiz für Filialbesuche und stärkt gleichzeitig die Bindung zur eigenen Mobilfunkmarke HoT.

Marketingexperten betonen, dass derartige Maßnahmen insbesondere bei Discountern wie HOFER zu einer erhöhten Wahrnehmung der Eigenmarken führen. Zudem fördern sie Impulskäufe im Non-Food- und Frischebereich, was sich positiv auf den Gesamtumsatz auswirken kann. Die Verknüpfung von Telekommunikation und Einzelhandel unter einem Markendach zeigt, wie HOFER sein Ökosystem rund um die Kernmarke strategisch ausbaut.