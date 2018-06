Ibra ist nicht dabei, aber dennoch mittendrin

Schweden startet ohne Zlatan Ibrahimovic in die WM. Auch wenn er nicht dabei ist, lässt Ibrahimovic von sich hören. Obwohl der Stürmer nicht in Russland spielt, ist er trotzdem mittendrin.

So recht weiß man nicht wer wem die Absage für die Weltmeisterschaft erteilt hat. Wollte Zlatan Ibrahimovic nicht für die Schweden spielen oder wollten die Schweden den Stürmer nicht dabei haben? Nationaltrainer Janne Andersson hört am liebsten nichts vom Fußballstar Ibra. Doch Zlatan Ibrahimovic scheint es wenig zu kümmern, weil er sich regelmäßig zu Wort meldet.

Er weiß wie er sich wirkungsvoll in Szene setzt, nimmt sich kein Blatt vor dem Mund und zeigt sich beispielsweise vor dem Eröffnungsspiel auf dem Rasen. Zu Letzt sorgte er mit seiner Einschätzung der arabischen Länder bei der WM für Aufsehen. Auf die Frage ob diese eine Chance haben die Gruppenphase zu überstehen, entgegnete Ibra, in gewohnt frechem Ton: „Selbst wenn sie die vier arabischen Länder in die gleiche Gruppe packen, wird sich keiner von ihnen qualifizieren.“

Für seine Nicht-Berücksichtigung für die WM gibt Ibra den Medien die Schuld. Sie haben darauf gepocht, dass die schwedische Nationalelf ohne ihn besser dran sei. Diese Kritik verkündete Ibrahimovic in einem amerikanischen TV-Sender, berichtet die Aargauer Zeitung. Schweden scheint davon überzeugt zu sein, dass sie auch ohne den 36-Jährigen Erfolg erzielen können, sonst wären die Dinge anders verlaufen.

Ibra witterte auch gewisse Ressentiments wegen seiner Herkunft. Schließlich habe er sich aus ärmlichen Verhältnissen an die Weltspitze hoch gearbeitet. Die Schweden müssen nun beweisen, dass sie auch ohne Zlatan Ibrahimovic, Glanzleistungen erbringen können. Sein Schatten ist lang und wird Schweden lange verfolgen, bis sie Tore schießen. Sollten sie verlieren, wird sich Ibra wahrscheinlich selbst feiern.

In seiner letzten Wortmeldung beleidigte der Superstar den französischen Teamchef Didier Deschamps. „Für mich ist es einfach falsch, dass Benzema nicht bei der WM dabei ist. Er ist einer der besten Stürmer der Welt und hat die Champions League gewonnen“, sagte Ibra.

„Der Trainer sagt, Benzema wäre nicht gut genug für das Team? Wenn er so etwas sagt, dann gehört er nicht hierher. Das ist lächerlich. Wenn du gewinnen willst, brauchst du Gewinner-Typen. Und Benzema ist solch ein Typ“, fügte er hinzu.