CRO-NIG: Vienna’s First Open Air Konzert-Fanmeile war ein Riesenerfolg! (GALERIE+VIDEO)

Am Samstag, den 16. Juni 2018 fand der Anpfiff zu Vienna’s First Open Air Konzert-Fanmeile in der Wiener Prater Alm statt. Die Freude über den 2:0-Sieg der „Vatreni“ trieb die Sängerin Maja Šuput mit ihrem Live-Auftritt auf die absolute Spitze!

Am ersten Spieltag der Gruppe D bei der Fußball-WM 2018 siegte Kroatien gegen Nigeria, und profitierte dabei von einem Eigentor von Oghenekaro Etebo. Durch das Elfmetertor von Luka Modrić gewann Kroatien letztendlich mit 2:0 (1:0).

Die Prater Alm verwandelte sich am Samstag zu Vienna’s biggest Fanbase. Zu verdanken haben wir diese vielversprechende Event-Reihe dem Organisatoren-Duo D² – bestehend aus Dejan Božić und Dragan Žujević, die in Zusammenarbeit mit KOSMO sowohl zwei weitere Kroatien- als auch zwei Serbien-Spiele live auf einem 15 m² Screen in der Prater Alm übertragen werden.

Umrahmt wird jedes einzelne Spektakel von jeweils einem Konzert in der Halbzeit und im Anschluss an das Spiel. Am Samstag nahm keine Geringere als Sängerin Maja Šuput das Mikro in die Hand und brachte die volle Prater Alm zum beben.

Hier schon mal ein kleiner Eindruck von Vienna’s First Open Air Konzert-Fanmeile mit Maja Šuput:



Hungrig blieb auch niemand! Frei nach dem Motto „Meet & Eat“ wurde den Fußballfans ein Live-BBQ & Grill mit traditionellen Köstlichkeiten geboten! Den reibungslosen Ablauf des Events ermöglichten unter anderem Sponsoren, wie Vegeta, Cockta, Podravka und Delicata.

Tickets für die weiteren Veranstaltungen gibt es nach wie vor bei KOSMO (Handelskai 388/741; A-1020 Wien) um 13 Euro und an der Abendkasse um 15 Euro!

Vienna’s First Open Air Konzert-Fanmeile in der Prateralm

Eintritt immer ab 18.00 Uhr

Info & Reservationen: +43 664 882 335 02; info@prater-alm.at

21.6. Argentinien – Kroatien, Liveact: Ivan Zak

22.6. Serbien – Schweiz, Liveact: Darko Lazić

26.6. Island – Kroatien, Liveact: Mate Bulić

27.6. Serbien – Brasilien, Liveact: Allegro Band feat. Jelena Đurić

❗ Bei Schlechtwetter erwartet euch eine große Indoor-Alternative ❗

