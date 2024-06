Ibra kauft Mutter eine Kirche & ließ sie für Luxuswohnungen abreißen

Die heutige Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic mag sich aktuell in den Kreisen des Luxus bewegen, jedoch war das nicht immer der Fall. Er wurde in Rosengård geboren und wuchs dort auf, einem Vorort der schwedischen Stadt Malmö, bekannt für seine hohe Immigrantenpopulation. Bescheidene Verhältnisse prägten Ibrahimovics frühe Jahre.

Als Sohn einer Putzfrau, die tagtäglich bis zu 14 Stunden arbeitete, und eines Hausmeisters, der mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, lernte Zlatan früh, was es heißt, sich durchzusetzen. Seine Eltern trennten sich, als er gerade zwei Jahre alt war. Diese Trennung führte dazu, dass er und seine Schwester in unterschiedliche familiäre Betreuungen kamen, bis sie schließlich wieder bei ihrer Mutter vereint wurden.

Frühes Leben unter schwierigen Bedingungen

Ibrahimovics Kindheit war von Härten geprägt. Die familiären Umstände zwangen ihn oft auf die Straßen von Rosengård, wo Konflikte und Herausforderungen an der Tagesordnung waren. Das Fußballspiel bot ihm jedoch einen Ausweg – eine Möglichkeit, den Widrigkeiten zu entkommen und Großes zu erreichen. Trotz der prekären finanziellen Lage der Familie unterstützte sein Vater Zlatans Leidenschaft für den Sport, indem er die Teilnahme an einem Fußballcamp finanzierte.

Schwieriger Weg nach oben

Diese frühen Erfahrungen stählten Ibrahimovics Charakter und Entschlossenheit, Erfolg zu haben. Trotz vieler Herausforderungen und Zweifel von außen erkämpfte er sich seinen Platz in der Welt des Profifußballs. Seine Karriere, die beim lokalen Club Malmö FF begann, führte ihn zu einigen der größten Klubs Europas, darunter Juventus, Barcelona und Paris Saint-Germain. Dabei sammelte er nicht nur sportliche Triumphe, sondern auch finanziellen Reichtum.

Familienmensch

Ibrahimovic vergaß nie, woher er kam. Ein Teil seiner Einnahmen floss in Projekte, die seiner Familie zugutekamen. So kaufte er seinem Vater ein Haus im exklusiven Teil von Malmö und seiner Mutter einen luxuriösen Appartement in Novalja, um ihr das Zusammenleben mit ihren Schwestern zu erleichtern. Interessanterweise kaufte er seiner Mutter auch eine Kirche in Schweden für 9,24 Millionen Euro, nur um sie abzureißen und durch luxuriöse Wohnungen zu ersetzen.

Lesen Sie auch: Zlatan Ibrahimovic: Fitness-Ikone auch nach der Karriere!Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic bleibt auch nach seiner Karriere ein Vorbild für Fitness und Gesundheit.

Zlatan Ibrahimovic: Fitness-Ikone auch nach der Karriere!Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic bleibt auch nach seiner Karriere ein Vorbild für Fitness und Gesundheit. Zlatan Ibrahimovic: "Meine Frau macht den Haushalt, obwohl wir Millionäre sind!"Sie hat ihre Karriere für mich aufgegeben", reflektiert Zlatan dankbar über den Rat seiner Partnerin.

Zlatan Ibrahimovic: "Meine Frau macht den Haushalt, obwohl wir Millionäre sind!"Sie hat ihre Karriere für mich aufgegeben", reflektiert Zlatan dankbar über den Rat seiner Partnerin. Zlatan Ibrahimovic zeigt seine künstlerische Seite (FOTOS)Zlatan Ibrahimović, die schwedische Fußballlegende, bestreitet sein letztes Spiel für Schweden in einer Fußballgala.

Einzigartige Wertschätzung

Zlatans Haus birgt eine Besonderheit: Es enthält keine Fotos von ihm, bis auf ein Bild – eine Aufnahme seiner Füße. Wie er in einem Interview mit Piers Morgan erklärte, symbolisieren diese Füße die Grundlage seines Erfolgs und Einkommens. Es ist ein täglicher Erinnerungspunkt für seine Familie, dass alles Errungene aus harter Arbeit und Talent stammt.