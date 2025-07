„Ich schrie ihn an zu kämpfen“ – Extremsportler stirbt vor Augen seiner Freundin

Ein tragischer Unfall beendet das Leben eines Mannes, der die Grenzen der Schwerkraft überwand. Felix Baumgartner verunglückte mit seinem Gleitschirm an seinem „Glücksort“ in Italien.

Der bekannte Extremsportler Felix Baumgartner ist nach einem Gleitschirmunfall in Italien verstorben. Das Unglück ereignete sich in einer Ferienanlage in Porto Sant’Elpidio, wobei auch eine Frau Verletzungen davontrug. Für den Extremsportler kam jegliche Rettung zu spät. Baumgartner befand sich in Begleitung seiner Lebensgefährtin, der rumänischen Fernsehmoderatorin Mihaela Schwartzenberg. Das Paar verbrachte bereits zum dritten Mal gemeinsam Zeit an diesem Ort. Die letzten Aufnahmen zeigen den Sportler beim Abheben mit seinem Gleitschirm, kurz bevor er in den sommerlichen Himmel aufstieg.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor Baumgartner während des Flugs mit seinem motorisierten Gleitschirm offenbar aufgrund eines plötzlichen Unwohlseins die Kontrolle über das Fluggerät. Augenzeugen berichteten, dass der Gleitschirm plötzlich „wie ein Kreisel“ zu rotieren begann, bevor es zum Absturz kam. Der Extremsportler stürzte in den Pool der Hotelanlage, wobei durch den Aufprall eine Hotelmitarbeiterin durch ein Trümmerteil am Hals verletzt wurde. Sie befand sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

⇢ Tragische Details: Felix Baumgartner stürzte in Kinderpool – Mitarbeiterin verletzt



Emotionaler Abschied

In einem emotionalen Facebook-Beitrag teilt Schwartzenberg ihre Trauer mit: „Er starb, als er tat, was er am meisten liebte – fliegen.“ Sie beschreibt, wie sie in den letzten Momenten an seiner Seite war, seine Hände hielt und ihn zum Weiterkämpfen ermutigte. Doch dieser Kampf war aussichtslos – Baumgartner wurde noch an der Unglücksstelle für tot erklärt. „Ich bin verloren ohne ihn“, gesteht Schwartzenberg, die die gemeinsame Zeit als die „beste ihres Lebens“ bezeichnet. „Der außergewöhnliche Mann, den ich jenseits von dem, was Worte sagen können, geliebt habe“, fügt sie hinzu. Weiter schreibt sie: „Ich hielt seine Hände und schrie ihn an zu kämpfen.“

⇢ Rätsel um Baumgartner: War er schon vor dem Aufprall tot?



Gemeinsame Zeit

Das Paar weilte erneut in Porto Sant’Elpidio, einem Küstenort in Italien, zu dem sie offensichtlich eine besondere Verbindung hatten. Baumgartner, der als begeisterter Flieger galt, verunglückte an einem Ort, den er selbst als seinen „Glücksort“ bezeichnete. Ein Foto aus vergangenen Tagen zeigt Felix an der Seite seiner Partnerin Mihaela. Der Extremsportler Felix Baumgartner und Mihaela Schwartzenberg wurden am 18.12.2014 vor der 20. „Jose Carreras Gala“ im Europapark in Rust in Baden-Württemberg auf dem roten Teppich fotografiert.

Bei dieser Veranstaltung sammelten Prominente Spenden für den Kampf gegen Leukämie.

Dramatische Szenen am Unfallort

Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich zahlreiche Menschen, darunter viele Kinder, in unmittelbarer Nähe des Pools auf. Laut Rettungskräften hätte das Unglück ein deutlich größeres Ausmaß annehmen können, da der Gleitschirm gegen eine hölzerne Struktur neben dem Schwimmbecken prallte und Trümmerteile umherflogen. Das Gelände der Ferienanlage wurde nach dem Unfall weiträumig abgesperrt, während die Ermittlungen zu den genauen technischen Ursachen des Absturzes noch andauern.

📍 Ort des Geschehens