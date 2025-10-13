In 6 Wochen rauchfrei: Gesundheitskasse zahlt komplettes Entwöhnprogramm

Sechs Wochen zum Abschied vom Glimmstängel: Die ÖGK bietet kostenlose Entwöhnkurse für alle Nikotinkonsumenten an – mit professioneller Begleitung und Nachbetreuung.

Die Österreichische Gesundheitskasse unterstützt Rauchende mit einem kostenlosen Programm auf ihrem Weg in ein nikotinfreies Leben. Unter dem Titel „Nikotinfrei in 6 Wochen“ werden Entwöhnkurse angeboten, die sowohl für Konsumenten klassischer Tabakzigaretten als auch für Nutzer alternativer Nikotinprodukte wie E-Zigaretten, Tabakerhitzer oder Nikotinbeutel konzipiert sind. Das Programm umfasst intensive Gruppengespräche, persönliche Verhaltensanalysen sowie individuelle Hilfestellungen und Motivationshilfen.

Zudem erarbeiten die Teilnehmer alternative Handlungsmuster für den Alltag und erhalten umfangreiches Begleitmaterial. Nach Abschluss des Kurses steht den Teilnehmern eine kostenlose Nachbetreuung durch das Rauchfrei-Telefon zur Verfügung. Für Interessierte stehen derzeit noch freie Plätze in Mödling und St. Pölten zur Verfügung.

Professionelle Betreuung

Die Gruppenkurse werden von erfahrenen Fachkräften aus den Bereichen Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie geleitet, die bei der Veränderung des Nikotinkonsums professionelle Unterstützung bieten. Folgende Termine sind aktuell noch buchbar: Di 14.10.2025 15.15 – 16.45 UHR ÖGK Kundenservice Mödling, Josef Schleussner-Straße 4, 2340 Mödling Di 14.10.2025 16.45 – 18.15 UHR.

Verfügbare Termine

Mi 15.10.2025 15.30 – 17.00 UHR ÖGK Kundenservice St. Pölten, Kremser Landstraße 3, 3100 St. Pölten Mi 15.10.2025 17.30 – 19.00 UHR. Anmeldungen zu den Kursen können über die Website www.gesundheitskasse.at/nikotinfrei vorgenommen werden.

Dort finden Interessierte auch weiterführende Informationen zu ergänzenden Angeboten der Gesundheitskasse.