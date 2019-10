In diesen Bezirken sprechen mehr Schüler Türkisch als Deutsch! (INFOGRAFIK!)

Laut neuesten Erkenntnissen sollen immer mehr Schüler ausländischer Herkunft sein. Das führt dazu, dass in einigen Bezirken Deutsch nicht mehr die am häufigsten gesprochene Sprache ist.

Laut einem Bericht der „Heute“ soll der neuste Integrationsbericht des Außenministeriums einen Anstieg an Schülern ausländischer Staatsangehörigkeit zeigen. Wo im Schuljahr 2017/18 von insgesamt 1.132.367 Schülern 15,5 Prozent ausländischer Staatsangehörigkeit waren, sind es heuer bereits 26 Prozent, das bedeutet einen Anstieg um 0,7 Prozent zum Vorjahr.

Experten sehen dabei eine Herausforderung in der Sprache, denn: „Dabei fällt auf, dass in Österreich im Vergleich zum EU- bzw. OECD-Schnitt der Anteil der SchülerInnen, die zu Hause eine andere Sprache als die Unterrichtssprache sprechen, überproportional hoch ist“, so laut dem Bericht.

Dabei dominieren besonders in Wien die nicht-deutschen Umgangssprachen mit rund 51,9 Prozent.

Die meisten ausländischen Schülerinnen und Schüler kommen aber aus Deutschland (16.333), gleich dahinter die Türkei (15.343) und danach Serbien (12.141). Danach folgen Rumänien, Syrien, Bosnier und Herzegowina, Afghanistan, Kroatien, der Russischen Föderation und Ungarn.

