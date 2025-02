In diesen Regionen könnte der Asteroid 2024 YR4 die Erde treffen

Ein Asteroid bedroht die Erde: Im Dezember 2032 könnte 2024 YR4 gefährlich nah kommen. Wissenschaftler warnen vor einem potenziellen Einschlagskorridor.

Der Asteroid 2024 YR4 stellt eine potenzielle Bedrohung für die Erde dar, da er im Dezember 2032 in gefährliche Nähe kommen könnte. Wissenschaftler haben bereits einen möglichen Einschlagskorridor identifiziert, der sich vom östlichen Pazifik über das nördliche Südamerika, den Atlantik, Afrika, das Arabische Meer bis nach Südasien erstreckt. Trotz einer relativ geringen Einschlagswahrscheinlichkeit von rund zwei Prozent ist es entscheidend, die Flugbahn des Asteroiden genau zu berechnen und planetare Verteidigungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen.

Asteroidengröße und Risiko

Der Asteroid, dessen Größe aufgrund seiner Helligkeit auf 40 bis 90 Meter geschätzt wird, könnte theoretisch im Jahr 2032 die Erde treffen, solange er nicht vorher verschwindet. Das Internationale Asteroiden-Warnnetzwerk (IAWN) hebt die Gefährdung des genannten Korridors hervor, während sowohl das Near-Earth Objects Coordination Centre (NEOCC) der ESA als auch das Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) der NASA die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags auf etwa zwei Prozent beziffern.