ÖVP und SPÖ gelingt Budget-Einigung bei Koalitionsgesprächen

Österreich hat sich auf ein Budget geeinigt, das bis 2025 Einsparungen von 6,4 Milliarden Euro vorsieht. Für das Jahr 2026 sind zusätzliche Einsparungen von 8,4 Milliarden Euro geplant.

Die aktuellen Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP haben in ihren Gesprächen eine Einigung über das Budget erzielt. Ein zentrales Ziel ist die Einsparung von 6,4 Milliarden Euro bis 2025. Ein Plan, der ursprünglich während der blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen an Brüssel übermittelt wurde. Für das Jahr 2026 sind weitere Einsparungen in Höhe von 8,4 Milliarden Euro vorgesehen, um ein EU-Defizitverfahren zu vermeiden.

Abgaben und Beiträge

Im Mittelpunkt der Budgetsanierung stehen Abgaben, die Banken und Energiekonzerne leisten sollen. Zudem ist eine Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags für Pensionisten geplant, um die finanziellen Ziele zu erreichen.

Politische Gespräche

Die politische Dynamik wird durch die anstehenden Gespräche zwischen den Parteichefs Christian Stocker und Andreas Babler mit dem Staatsoberhaupt weiter angeheizt. Noch am Donnerstag wollen sie den Bundespräsidenten über den aktuellen Stand informieren, bevor die Öffentlichkeit vor dem Wochenende in Kenntnis gesetzt wird.

Trotz der erzielten Einigung steht die neue Regierung noch vor Herausforderungen. Die Gespräche mit den Oppositionsparteien, insbesondere den Pinken und den Grünen, sind entscheidend, um die knappe Mehrheit im Nationalrat zu sichern. Ob ein dritter Partner in die Koalition aufgenommen wird oder andere Formen der Zusammenarbeit gefunden werden, bleibt abzuwarten. Die Möglichkeit, dass diese Gespräche bis zur nächsten Nationalratssitzung abgeschlossen sind, ist zwar gering, aber nicht ausgeschlossen.