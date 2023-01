In Serbien wurde eines der größten Goldvorkommen der Welt entdeckt

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic gab bekannt, dass in Serbien eines der hundert größten Goldvorkommen der Welt entdeckt wurde.

Bereits Mitte Dezember gab Vucic an, dass in einer „armen Gemeinde im Südosten des Landes“ ein großes Goldvorkommen gefunden wurde, aber erst kürzlich wurde bekannt, dass es sich um Zagubica handelt. Das Ministerium für Bergbau und Energie gab damals bekannt, dass am Standort Coka Rakita in der Gemeinde Zagubica ein Vorkommen mit etwa 500 Tonnen Gold gefunden wurde, deren vorläufige Abmessungen 500 x 250 x 80 Meter betragen.

Die ersten Ergebnisse technologischer Tests zeigen, dass es möglich ist, dort reines Gold mit einer Gesamtgoldausnutzung von mehr als 93 Prozent zu produzieren. Experten schätzten damals, dass Serbien auf etwa 27 Milliarden Euro „liegt“.

Nun wurde ein weiterer Fund entdeckt. Präsident Vucic wollte auch dieses Mal nicht sofort den Fundort des wertvollen Erzes preisgeben.

„Ein weiteres Vorkommen wurde in Serbien gefunden, mit noch mehr Gold als in Zagubica, und nach den ersten vorläufigen Berichten ist es eines der ersten hundert Goldvorkommen der Welt … und vielleicht sogar noch mehr als das“, betonte Vucic.