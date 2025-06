Indiens Premier Modi in Zagreb: Historisches Treffen mit Plenkovic (FOTOS+VIDEO)

Erstmals besucht ein indischer Premier Kroatien: Modi und Plenkovic vereinbaren umfassende Kooperationen in Wirtschaft, Verteidigung und Kultur – ein diplomatischer Meilenstein.

Indien und Kroatien vertiefen ihre Zusammenarbeit in mehreren Schlüsselbereichen. Premierminister Narendra Modi kündigte bei seinem Besuch in Zagreb an, dass beide Länder ihre Kooperation in den Sektoren Pharmazie, Landwirtschaft und Informationstechnologie ausbauen werden. Zudem soll ein umfassender Verteidigungskooperationsplan die langfristige Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich festigen. Modi hielt sich im Rahmen seiner Drei-Länder-Reise in der kroatischen Hauptstadt auf.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kroatischen Regierungschef Andrej Plenkovic betonte Modi nach den bilateralen Gesprächen, dass beide Seiten künftig verstärkt auf gemeinsame Forschungsprojekte und akademischen Austausch setzen werden. Indien werde zudem seine Expertise im Weltraumsektor mit Kroatien teilen. „Wir haben beschlossen, unsere bilateralen Beziehungen in unserer dritten Amtszeit zu verdreifachen“, erklärte der indische Premier. Der geplante Verteidigungskooperationsplan werde sich auf Ausbildung, militärischen Austausch und die Verteidigungsindustrie konzentrieren.

„Es gibt zahlreiche Bereiche, in denen sich unsere Volkswirtschaften ergänzen können. Diese haben wir bereits identifiziert“, führte Modi aus.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Der indische Regierungschef hob hervor, dass beide Länder die wirtschaftliche Zusammenarbeit intensivieren wollen, um den bilateralen Handel anzukurbeln und verlässliche Lieferketten aufzubauen. „Wir werden die Kooperation in wichtigen Sektoren wie Pharmazie, Landwirtschaft, Informationstechnologie, saubere Technologien, Digitalisierung und erneuerbare Energien vorantreiben“, sagte Modi.

Laut dem Premier bieten sich für kroatische Unternehmen zudem vielfältige Möglichkeiten bei der Modernisierung von Häfen, der Entwicklung von Küstenregionen und dem Ausbau multimodaler Verkehrsverbindungen im Rahmen des indischen Sagarmala-Projekts. „Wir haben die Bedeutung gemeinsamer Forschung und Zusammenarbeit zwischen unseren akademischen Einrichtungen betont. Indien wird seine Weltraumerfahrung mit Kroatien teilen“, erklärte Modi.

⇢ Hanke: „Forschung formt die technische Infrastruktur der Zukunft“



Die Regierungen beider Länder unterzeichneten im Rahmen des historischen Besuchs ein bilaterales Abkommen zur Zusammenarbeit in der Landwirtschaft. Dieses Abkommen soll die Handelsbeziehungen in diesem wichtigen Sektor weiter stärken und neue Wachstumsmöglichkeiten für beide Volkswirtschaften schaffen.

Kulturelle Bindungen

„Unsere jahrhundertealten kulturellen Beziehungen bilden die Grundlage für gegenseitige Wertschätzung und Wohlwollen. Heute haben wir beschlossen, unseren kulturellen Beziehungen und den Kontakten zwischen den Menschen neue Impulse zu geben.“ Die Laufzeit der Vereinbarung für den Hindi-Lehrstuhl an der Universität Zagreb sei bis 2030 verlängert worden. Zudem sei ein Kulturaustauschabkommen für die kommenden fünf Jahre vorbereitet worden.

„Das Mobilitätsabkommen wird in Kürze abgeschlossen, um den Personenverkehr zu erleichtern“, fügte er hinzu.

Beide Regierungen unterzeichneten ein Kulturabkommen für die Jahre 2026 bis 2030, das den akademischen Austausch und die kulturellen Beziehungen weiter stärken soll. Dieses Abkommen bildet eine solide Grundlage für den langfristigen kulturellen Dialog zwischen beiden Ländern.

Modi dankte dem kroatischen Premierminister und der Regierung für den herzlichen Empfang. „Dies ist der erste Besuch eines indischen Premierministers in Kroatien, und ich hatte die Ehre, ihn durchzuführen. Indien und Kroatien sind durch gemeinsame Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus und Qualität verbunden. Es ist ein glücklicher Zufall, dass im vergangenen Jahr sowohl die Menschen in Indien mir als auch die Menschen in Kroatien Premierminister Andrej Plenkovic die Möglichkeit gegeben haben, zum dritten Mal in Folge zu regieren“, betonte Modi.

Bei seiner Ankunft in Kroatien wurde der indische Premierminister mit einem zeremoniellen Empfang begrüßt.