Infos durchgesickert: In diesem Trikot wird Kroatien die WM bestreiten (VIDEO)

In den letzten Jahren hat die kroatische Nationalmannschaft die meisten ihrer Spiele in schwarzen oder blauen Reservetrikots bestritten.

So bestritt sie bei der Weltmeisterschaft in Russland nur zwei Spiele in altbekannten rot-weißen Heimtrikots – das Eröffnungsspiel gegen Nigeria und das Finale gegen Frankreich.

In Katar stellt sich die Situation jedoch anders dar. Der neue „erste“ Trikotsatz der Nationalmannschaft wird von Weiß dominiert, sodass man darin anders als in den Vorjahren gegen Mannschaften antreten kann, die in roten Trikots spielen – was auch bei Marokko, Kanada und Belgien der Fall ist.

Kroatien wird daher in allen drei Spielen in altbekannten Trikotfarben antreten, bestätigte HNS-Sprecher Tomislav Pacak.

Gruppenspiele der kroatischen Nationalmannschaft bei der WM:

23.11. Marokko – Kroatien 11:00 (Mittwoch)

27.11. Kroatien – Kanada 17:00 (Sonntag)

1.12. Kroatien – Belgien 16:00 (Donnerstag)