Internet-Phänomen IShowSpeed erobert Wien! (VIDEO)

Wien wurde am Dienstagmittag Zeuge eines außergewöhnlichen Ereignisses, als sich der weltbekannte Internet-Phänomen IShowSpeed vollkommen unangekündigt in die Stadt begab.

Mit einer beachtlichen Schar an Fans im Schlepptau, die bereit waren, ihm auf jeden Schritt zu folgen, entschied sich der Streamer für einen Live-Stream direkt aus dem Herzen des Praters. Hier erlebte er, begleitet von unzähligen Anhängern, die auf der Jagd nach einem Schnappschuss oder einem Autogramm ihres Idols waren, einen Tag voller Fahrgeschäfts-Abenteuer.

Fanauflauf im Prater

Der YouTube-Stream der spontanen Wien-Tour erzielte fortlaufend beachtliche Zuschauerzahlen, die die Marke von 150.000 zeitgleichen Beobachtern erreichten. Nach ausgedehnten Runden durch den Vergnügungspark fand sich „Speed“, wie er von seinen Fans genannt wird, in einem nahegelegenen Lokal wieder, erkennbar überrascht von der enormen Begeisterung, die ihm in Wien entgegengebracht wurde. Seine erste Reaktion auf die Menschenmenge: „What the hell, Austria?“

Verfolgungsjagd durch die Stadt

Nicht lange nach dem Mittagessen brach IShowSpeed in seine bereitstehende Limousine auf, um zum nächsten Zielort zu gelangen, verfolgt von einer eifrigen Menge aus Fans, die ihn sogar im Straßenverkehr nicht aus den Augen verlor. Sein nächster Stopp in der Nähe der Staatsoper sorgte wiederum für großes Aufsehen, mit Fanansammlungen, die sich kaum kontrollieren ließen. Insbesondere am Ring kam es zu brenzligen Momenten, als dutzende Anhänger die Verkehrsregeln missachteten, um ihrem Idol möglichst nahe zu sein.

Auf der Suche nach dem besten Döner der Stadt

Letztlich führte die Tour IShowSpeed auch nach Favoriten, wo er dem „besten Döner der Welt“ im Ferhat Döner einen Besuch abstattete. Trotz der angespannten Stimmung und dem hohen Besucheraufkommen gelang es ihm, seine Mahlzeit zu genießen, auch wenn die Lage im Restaurant beinahe eskaliert wäre.

Als eine der schillerndsten Persönlichkeiten der heutigen Internetkultur bekannt, hat sich IShowSpeed durch seine Gaming-Inhalte etabliert und in den letzten Jahren eine beeindruckende Fanbasis im Bereich Fußball aufgebaut. Mit einer beeindruckenden Reichweite, die ihn auf Plattformen wie YouTube und TikTok zu einem der gefragtesten Inhaltskreateure macht, setzt er seine Europatour fort, stets begleitet von einer wachsenden Schar junger Anhänger.