Invasion: So werdet ihr Fruchtfliegen garantiert los

Sie sind winzig, vermehren sich rasant und haben es auf reifes Obst abgesehen. Doch gegen die lästigen Fruchtfliegen gibt es wirksame Hausmittel ohne Chemie.

Fruchtfliegenbefall in Küchen stellt für viele Haushalte ein wiederkehrendes Problem dar. Die kleinen Insekten vermehren sich besonders in wärmeren Monaten rapide und siedeln sich bevorzugt in Bereichen an, wo Obst und Gemüse gelagert werden. Mit einigen bewährten Methoden aus dem Haushaltsbereich lässt sich dieser Plage jedoch effektiv begegnen, ohne dass chemische Insektizide zum Einsatz kommen müssen.

Die Bekämpfung kann mit einfachen Mitteln erfolgen, die in nahezu jedem Haushalt verfügbar sind. Diese natürlichen Lösungsansätze bieten den Vorteil, dass sie sowohl umweltschonend als auch gesundheitlich unbedenklich sind. Zudem zeichnen sie sich durch ihre schnelle Wirksamkeit aus, was besonders bei akutem Befall von Bedeutung ist.

Allgemeine Tipps gegen Fruchtfliegen

Essigfalle: Fülle eine Schale mit Apfelessig, decke sie mit Frischhaltefolie ab und steche kleine Löcher hinein. Die Fliegen werden vom Essig angezogen und bleiben in der Falle gefangen.

Bier- oder Wein-Falle: Gieße etwas altes Bier oder Wein in ein Glas, gib ein paar Tropfen Spülmittel dazu und stelle es dort auf, wo die Fliegen sind. Das Spülmittel sorgt dafür, dass die Fliegen nicht mehr wegfliegen können.

Milch, Zucker und Pfeffer Falle: Erwärme 2 Tassen Milch, füge 1 Esslöffel Zucker und eine Prise Pfeffer hinzu. Gieße die Mischung in eine Schale und stelle sie in die Nähe der Fruchtfliegen.