iPhone 15 Pro Max im Test: Nicht die beste Kamera-Technologie

Apple hat mit dem iPhone 15 Pro Max erneut ein technologisches Meisterwerk auf den Markt gebracht, das vor allem durch seine 48-Megapixel-Hauptkamera mit optischem 5-fachem Tele-Zoom besticht. Doch wie schneidet das neue iPhone im Vergleich zu seinen Konkurrenten ab? Laut einer aktuellen Analyse von Dxomark liegt das iPhone 15 Pro Max in Sachen Kameraleistung auf dem zweiten Platz.

Im Herzen der Kamera des iPhone 15 Pro Max steckt die Tetraprism-Technologie. Hierbei wird das einfallende Licht nicht linear durch die Linsen geleitet, sondern mehrfach in einem Prisma reflektiert. Dieser Prozess ermöglicht es, dass das Licht viermal hin und her springt und eine Brennweite von 120 mm erreicht. Das Resultat: Feine Details können einwandfrei aufgenommen werden, was besonders bei Videoaufnahmen das neue iPhone seinen Vorgängern deutlich überlegen macht.

Lebendige Farben und präzise Belichtung

Die Kamera des iPhone 15 Pro Max punktet mit lebendigen Farben und einer präzisen Belichtung. Selbst bei Nachtaufnahmen behält sie ihre Stärken bei, was die Verwendung des Geräts in unterschiedlichen Lichtverhältnissen vielseitig macht. Doch wie bei jeder Technologie gibt es auch hier einige Einschränkungen.

Die Herausforderung bei schlechten Lichtverhältnissen

Obwohl das iPhone 15 Pro Max bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch beeindruckende Details einfängt, gibt es einen hohen Rauschpegel, der die Gesamtbildqualität beeinträchtigt. Um das Rauschen besser zu kontrollieren, schaltet das Gerät bei Nachtaufnahmen automatisch auf eine Auflösung von 12 Megapixeln um. Diese Reduzierung führt jedoch zu einem Verlust an sehr feinen Details.

Wie schneidet das iPhone 15 Pro Max im Vergleich ab?

Im Dxomark-Ranking der Kameraleistung erreicht das iPhone 15 Pro Max 154 Punkte und belegt damit den zweiten Platz. An der Spitze des Rankings steht das Huawei P60 Pro mit 156 Punkten. Dicht gefolgt auf dem dritten Platz liegt das Honor Magic5 Pro mit 152 Punkten.

Trotz kleinerer Schwächen bei Nachtaufnahmen liefert das iPhone 15 Pro Max mit seiner 48-Megapixel-Hauptkamera und dem optischen 5-fachem Tele-Zoom insgesamt eine starke Performance ab und hält mit der Konkurrenz Schritt.

Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Kamera-Technologie in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird.