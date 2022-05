Ist der Weg zur österreichischen Staatsbürgerschaft kaum zu erreichen?

Wenn es um die Einbürgerung geht, so gehört Österreich zu den strengsten Ländern der Welt. Auch Inländer erreichen teilweise die Voraussetzungen nicht.

Die Einbürgerungs-Debatte die Bundespräsident Alexander van der Bellen zur Erleichterung vorgeschlagen hat geht weiter. Am Sonntag bekräftigte Bundeskanzler Karl Nehammer in der “Kronen Zeitung” ein klares Nein der ÖVP. In der ZIB2 gab die Justizministerin Alma Zadic (Grüne) bekannt, dass sie das in dieser Legislatuperiode nicht bekommen werden.

Einbürgerungen in Österreich gestiegen

Vor zwei Jahren wurde das Staatsbürgerschaftsrecht gelockert, aus dem Grund stieg die Einbürgerungszahl deutlich an. Im ersten Quartal sind laut Statistik Austria genau 4.865 Staatsbürgerschaften verliehen worden. Großteils bekamen ihn Personen, die nicht in Österreich leben, deren Vorfahren aber vom NS-Regime ermordert oder vertrieben wurden.

Wie das “Ö1-Morgenjournal” berichtet sind für Menschen in Österreich weiterhin schwer eine Staatsbürgerschaft zu bekommen.

“Österreich verlangt ein Einkommen von 1.200 Euro netto, wir wissen allerdings, dass viele Österreicher im eigenen Land sich nicht einbürgern könnten aufgrund dieses Einkommens-Kriteriums.”, erklärt Politikwissenschaftler Gert Flachers.

Urlaube und Dienstreisen werden abgerechnet

Wer eine Staatsbürgerschaft will, muss zudem durchgehend mindestens sechs Jahre in Österreich leben: Dabei werden sogar Urlaube und Dienstreisen abgezogen. Außerdem braucht man einen B2-Deutschnachweis. Die österreichische Staatsbürgerschaft müsse man sich laut ÖVP verdienen. Außerdem seien Kulanz- oder Ausnahmeregelungen in Einzelfälle abzulehnen.

Migrationsforscherin Judith Kohlenberger sagte in einem Interview gegenüber Ö3, dass derzeitige Studien aussagen, dass jene Staaten, die schneller einbürgern, auch davon profitieren. Die Einbürgerung sei ein “Katalysator für Integration”, sagt Kohlenberger zum Schluss.

Quelle: Heute-Artikel