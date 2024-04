Jahrzehntelange Suche endet: Mutter fand ihre Tochter nach 40 Jahren wieder

Die Geschichte von Svetlana Stojanovic und ihrer Tochter Sladjana Vasic offenbart ein emotionales Drama, das sich über Jahrzehnte erstreckte und erst kürzlich ein glückliches Ende fand. Nach einer schmerzhaften Trennung unmittelbar nach der Geburt und einer langen, von Sehnsucht geprägten Suche, führte das Schicksal Mutter und Tochter wieder zusammen – nur 30 Kilometer voneinander entfernt.

Die Wahrheit kommt ans Licht

Mit 20 Jahren brachte Svetlana ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Madchen, das ihr jedoch gegen ihren Willen weggenommen wurde. Ein Familiengeheimnis, das Sladjana Vasic, die Tochter, erst im Alter von zehn Jahren erfuhr. „Im zehnten Lebensjahr erfuhr ich, dass ich von meinen Eltern, meinen Vormunden, adoptiert wurde. Von diesem Tage an war nichts mehr wie zuvor“, erzahlt Sladjana Vasic wahrend eines Interviews in der Morgensendung „Novo jutro“ des Fernsehsenders Pink. „Ich habe mich zuruckgezogen, mich gefragt, warum und wie dies geschehen konnte. Obwohl ich noch klein war, habe ich verstanden. Ich fragte mich, wie sie mich einfach verlassen konnte.“

Eine einsame Kindheit

Der Verlust ihrer Adoptiveltern verstarkte Sladjanas Gefuhl der Einsamkeit. „Als meine Eltern starben, fuhlte ich mich absolut allein gelassen.“ In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an eine Organisation fur vermisste Babys und traf so schlieBlich auf ihre leibliche Mutter. „Nach zwei oder drei Monaten traf ich meine Mutter“, erzahlt sie mit Tranen in den Augen. Die Begegnung, die im Dezember stattfand, war der Beginn eines neuen Kapitels. Sladjana, mittlerweile selbst Mutter, war erleichtert, dass ihre Tochter die Chance bekam, ihre Großmutter kennenzulernen. Sie betont, dass sie keinerlei Vorurteile hatte und nicht urteilen, sondern ihre Mutter einfach nur treffen und beruhren wollte. Noch am selben Abend traf sie auch ihren Vater, dem sie verziehen hat.

Der Verlust einer Tochter

Svetlana Stojanovic teilt ihre Seite der Geschichte und spricht uber die schmerzvolle Trennung von ihrer Tochter, die durch ihre eigene Mutter und Tante erzwungen wurde. „Es gab eine Million Gefuhle, aber die Freude und das Gluck waren die starksten, als ich sie endlich wieder sah. Ich kann den Moment nicht beschreiben, als ich sie zum ersten Mal erblickte. Auch heute bin ich uberglucklich“, so Svetlana. „Ich appelliere an alle Mutter, die nach ihren Kindern suchen: Gebt nicht auf, denn das Leben und das hohere Wesen belohnen Geduld und Hartnackigkeit.“

Ein Kampf gegen Tradition und Schicksal

Svetlana erzahlt, wie sie ihre Schwangerschaft verheimlichte, um sich den harschen Traditionen ihrer Familie und dem psychischen Druck der Eltern zu widersetzen. Der Druck verstarkte sich, als ein Arzt sie uberzeugen wollte, ihre Tochter zu verkaufen, und sie wurde von ihrer Familie dazu gebracht, gegen ihren Willen auf ihr Kind zu verzichten. „Sie nahmen sie mir aus den Armen, und wenn ich gewusst hatte, was passieren wurde, hatte ich mich mit ihr in einen Brunnen gesturzt“, beschreibt sie den schmerzhaften Moment des Verlusts.

Svetlanas unermudliche Suche fuhrte sie quer durch Europa, von Danemark uber Deutschland bis in die Schweiz. Uberall hielt sie Ausschau nach dem Muttermal auf dem Bein ihrer Tochter, in der Hoffnung, sie eines Tages wiederzufinden. „Ich hatte das Gefuhl, dass ich sie finden wurde, denn ich habe niemandem je etwas Schlechtes getan. Ich habe an das hohere Wesen geglaubt, das die Geschicke lenkt“, sagt sie.