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Naturkatastrophe

Japan zittert: 7,4-Beben löst Tsunami-Alarm aus

Japan zittert: 7,4-Beben löst Tsunami-Alarm aus
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Nordjapan bebt – ein Erdbeben der Stärke 7,4 erschüttert die Küstenregion und löst eine Tsunami-Warnung aus.

Ein schweres Erdbeben hat am Montag den Norden Japans getroffen. Die zuständige Wetterbehörde JMA gab die Stärke mit 7,4 an; das Epizentrum befand sich im Pazifik, nördlich der Präfektur Iwate. Die Erschütterungen waren noch in Tokio spürbar, das mehrere Hundert Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt.

Tsunami-Warnung ausgerufen

Die Wetterbehörde rief gleichzeitig eine Tsunami-Warnung aus. In den betroffenen Küstengebieten könnten Wellen von bis zu drei Metern Höhe auf Land treffen.

Japan gehört zu den seismisch aktivsten Regionen weltweit. In dem Inselstaat mit rund 125 Millionen Einwohnern werden jährlich etwa 1.500 Erdbeben registriert.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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