„Svadba 2“: Hit-Regisseur Seregi verrät erste Details zur Fortsetzung

„Svadba“ brach alle Rekorde – jetzt arbeitet Regisseur Igor Seregi an der Fortsetzung, die noch größer werden soll.

Fast 30 Jahre lang hatte es kein Film in kroatischen Kinos geschafft, an die Zuschauerzahlen von „Titanic“ heranzukommen – bis „Svadba“ kam. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 wurden mehr als eineinhalb Millionen Tickets verkauft. „Wir hatten gehofft, die 100.000-Marke zu knacken, was in den vergangenen 13 Jahren niemandem gelungen war. Aber dass wir in Kroatien auf 800.000 Zuschauer kommen würden – und weltweit auf zweieinhalb Millionen – das hätte wohl selbst der größte Optimist unter uns nicht zu träumen gewagt“, räumt Regisseur Igor Seregi ein.

Fortsetzung geplant

Nun plant er die Fortsetzung. Und die soll es in sich haben: Die kroatische Familie aus dem ersten Teil verliert ihre gewohnten Privilegien und muss das Land verlassen – als Flüchtlinge vor dem Gesetz. „Das Interessanteste wird sein, dass wir sie diesmal wirklich ‚stürzen‘. Während ich am Drehbuch schrieb, habe ich nach Ländern gesucht, wohin man fliehen kann. Bosnien-Herzegowina lag uns am nächsten – aber ich habe auch entdeckt, dass man etwa von der Türkei aus relativ leicht nach Kasachstan gelangt. Was letztlich möglich ist, wird auch vom Budget abhängen“, erklärt Seregi gegenüber 24sata.

Die zwischenmenschlichen Spannungen sollen in der Fortsetzung noch komplexer werden. „Die Loncarics werden sich in einer neuen Situation wiederfinden, in der ihnen Teile der bosnisch-herzegowinischen Gesellschaft mit Misstrauen begegnen – weil sie ihre einzige Tochter mit einem Serben verheiratet haben. Gleichzeitig möchte ich die serbische Familie ein Stück weit aus der politischen Elite herauslösen und in die Opposition versetzen, um zu sehen, wie Vuk Dimitrijevic und seine Leute mit dieser neuen Randrolle im serbischen Politikbetrieb umgehen“, so der Regisseur.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht das Kind von Nebojsa (Marko Grabes) und Ana (Nika Grbelja). „Den Namen verraten wir noch nicht, aber leicht wird es das Kind nicht haben – es muss zwischen Zagreb, Belgrad und Bosnien-Herzegowina pendeln. Wo es am Ende aufwächst, wird eine der spannenden Fragen des Films sein“, sagt Seregi.

Weiterentwickelt wird auch die Figur Milanca – bekannt als Tezak zivot, gespielt von Denis Muric. „Was im ersten Film so gut funktioniert hat, nämlich Tezak zivot, dem bauen wir jetzt eine Musikkarriere auf höherem Niveau auf. Er ist bereits zum Star der gesamten Region geworden, und ein Teil des Films wird ganz klar von ihm und einem jungen Gangster getragen„, kündigt Seregi an.

Budget & Erwartungen

Das Budget steht noch nicht fest – es hängt maßgeblich vom Interesse der Sponsoren ab. „Mich würde interessieren, ob kroatische Unternehmen endlich erkennen, dass sie sich über ‚Svadba‘ und ‚Svadba 2′ hervorragend vermarkten können. Ich denke dabei an Getränke, Telekommunikation und andere Branchen – denn 30 Sekunden im Film erreichen mehr Menschen und sind günstiger als klassische Fernsehwerbung„, ist Seregi überzeugt.

Der Drehstart ist für etwa ein Jahr angesetzt, die Premiere wird Anfang 2028 erwartet. Der enorme Erfolg des ersten Teils bringt allerdings auch Erwartungsdruck mit sich. „Absolut. Ein Teil des Publikums wird immer unzufrieden sein – entweder weil ‚Svadba 2′ nicht wie ‚Svadba 1′ ist, oder weil ich einen völlig anderen Film gemacht habe“, gibt Seregi offen zu.

Als Erfolgsformel des ersten Teils nennt er das Zusammenspiel aus bekannten regionalen Schauspielernamen, einer Komödie, die Menschen ganz natürlich zusammenbringt, und einer Musik, die alte Hits neu belebte und frische Titel in die Herzen des Publikums trug. Sein eigenes Leben hat sich durch den Triumph nicht grundlegend verändert. „Mehr Menschen melden sich bei mir, grüßen mich, auf Hochzeiten wollen sich Leute mit mir fotografieren – das ist alles schön. Negative Seiten gibt es eigentlich keine, vielleicht nur diesen kleinen Druck, dass alle gespannt warten, was als Nächstes kommt“, sagt er – und fügt hinzu, dass ihm dieses Gefühl nicht fremd ist. „Nach ‚ZG80′ war es genauso. Aber ich bin jetzt etwas älter und gefestigter. Und es ist wunderbar zu sehen, dass die Leute die Lieder aus dem Film mitsingen und sich die Schauspieler überall mit dem Publikum fotografieren lassen.“