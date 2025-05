Japanische „Baba Wanga“ mit Schock-Vorhersage: Touristen stornieren ihren Urlaub

Eine düstere Prophezeiung erschüttert den Tourismus: Die „japanische Baba Wanga“ sieht einen gewaltigen Tsunami voraus – und nennt ein konkretes Datum.

Die als „japanische Baba Wanga“ bekannte Wahrsagerin Ryo Tatsuki sorgt mit einer beunruhigenden Prophezeiung für Aufsehen. Ähnlich wie die berühmte blinde Seherin aus Bulgarien prognostiziert auch Tatsuki dramatische Ereignisse, die das Überleben der Menschheit bedrohen könnten. Nachdem bereits bekannt war, dass sie für Juli 2025 eine Katastrophe vorhergesagt hatte, wurde nun der genaue Zeitpunkt enthüllt: der 5. Juli 2025. Die jüngste Veröffentlichung weiterer Details hat bereits erhebliche Auswirkungen auf den Tourismus, da zahlreiche Reisende ihre Japan-Aufenthalte stornieren. Grund dafür ist Tatsukis Warnung vor einem gefährlichen Naturereignis, das Japan in den kommenden Wochen heimsuchen soll.

Tsunami-Vorhersage

„Ein Riss wird sich unter dem Meeresboden zwischen Japan und den Philippinen auftun und Wellen an Land schicken, die dreimal so hoch sind wie die des Tohoku-Erdbebens (schweres Seebeben 2011 vor Japan mit nachfolgendem Tsunami)“, heißt es in den Vorhersagen der „neuen Baba Wanga“. Eine solche Katastrophe würde verheerende Auswirkungen mit sich bringen und womöglich viele Menschen das Leben kosten. Tatsuki beschrieb ihre Vorahnungen unter anderem in ihrem eigenen Buch mit dem Titel „The Future I Saw“. Darin erklärte sie, dass der Ozean beginnen wird „zu kochen“.

Tourismus-Einbruch

Fachleute haben sich zu Tatsukis Prognosen geäußert und darauf hingewiesen, dass trotz fehlender konkreter Beweise für ihre Behauptungen „die von ihr beschriebene Lage aus geologischer Sicht allerdings nicht weit hergeholt ist“. In einem Gespräch mit CNN berichtete CN Yuen, Leiter eines Hongkonger Reisebüros, von einem 50-prozentigen Einbruch bei Japan-Buchungen und zahlreichen Stornierungen bestehender Reservierungen. Die chinesische Botschaft reagierte mit einer offiziellen Warnung vor möglichen Naturkatastrophen in Japan.

Ob die prophezeite Tsunamikatastrophe tatsächlich eintritt, wird sich allerdings erst in einigen Wochen zeigen.