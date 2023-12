Jede zweite Maroni ungenießbar!

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) die Qualität der beliebten Herbstfrucht unter die Lupe genommen. Fast 50 Prozent der getesteten Maroni, die in Wiener Supermärkten und Märkten gekauft wurden fielen durch. Sie wurden als ungenießbar eingestuft.

Der VKI, ein unabhängiger Verein zur Überwachung und Verbesserung von Verbraucherprodukten, hat in einer aktuellen Studie die Qualität von Maroni untersucht. Hierfür wurden 27 Proben der begehrten Edelkastanien in Supermärkten und auf Märkten in der österreichischen Hauptstadt eingekauft und einer genauen Prüfung unterzogen. Das Ergebnis war ernüchternd: Fast jede zweite Maroni war ungenießbar.

Interessanterweise zeigt die Untersuchung, dass es keinen Unterschied macht, ob die Maroni verpackt oder als lose Ware verkauft werden. Beide Varianten schnitten ähnlich schlecht ab. Maroni, die direkt beim Stand gekauft wurden, konnten in der Qualität überzeugen.

Dieser Befund ist nicht nur für Maroni-Liebhaber enttäuschend, sondern wirft auch Fragen hinsichtlich der Qualitätssicherung bei der Produktion und dem Verkauf von Maroni auf. Wo finden Konsumenten nun die besten Maroni? Laut VKI sollten Verbraucher ihre Maroni am besten direkt am Stand kaufen, da diese in der Untersuchung besser abschnitten.