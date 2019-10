„Jesus Shoes“: Mit Weihwasser gefüllte Nikes sind bereits ausverkauft! (FOTOS)

Schon immer von himmlischem Schuhwerk geträumt? Ein New Yorker Label hat unsere Gebete erhört und die sogenannten „Jesus Shoes“ kreiert, die allerdings bereits ausverkauft sind.

3.000 Dollar für ein Paar der göttlichen Treter – so viel ließen sich etliche Käufer die mit Weihwasser gefüllten Sneaker kosten. Das Designkollektiv MSCHF ließ sich außerdem noch etwas besonderes einfallen und befestigte kurzerhand ein waschechtes goldenes Kruzifix an den Schuhbändern und brachte auf der Rückseite die Initialen des lateinischen Satzes „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – INRI“ an.

Die Sohlen der „Jesus Shoes“ sind mit Weihwasser aus dem Jordan gefüllt und das Schuhwerk selbst mit Weihrauch eingedüftelt. Abgesehen davon erinnert das purpurrote Innenfutter an das päpstliche Schuhwerk.

