Jetzt erhalten alle Arbeitslosen 4.034 Euro!

Arbeitsminister Martin Kocher hat sein Budget für das Jahr 2024 vorgestellt. Mit einem Gesamtbudget von 9,35 Milliarden Euro für den Arbeitsmarkt und einer geplanten Förderung von 4.034 Euro pro Arbeitslosem setzt er neue Akzente.

Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Budget um 72 Millionen Euro, was einer Erhöhung von 5,4 Prozent entspricht. Von der Gesamtsumme sind 1,42 Milliarden Euro für das Arbeitsmarktservice (AMS) vorgesehen. Mit dieser Erhöhung soll laut Kocher „auch im kommenden Jahr die Arbeitslosigkeit auf niedrigem Niveau gehalten werden können“.

Fokus auf Arbeitsmarktintegration

Besonders erfreut zeigte sich der Arbeitsminister darüber, dass es gelungen ist, „die Arbeitslosigkeit möglichst stabil und sogar unter dem Vorkrisenniveau von 2019 zu halten“. Mit dem erhöhten Budget soll das AMS in die Lage versetzt werden, die Zielvorgaben des Ministers zu erfüllen.

Intensivprogramm für junge Asylberechtigte

Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration von jungen Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten in den Arbeitsmarkt. Hierfür sind 75 Millionen Euro eingeplant. Das Ziel sei es, „Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte bis zu einem Alter von 25 Jahren rascher in Beschäftigung zu bringen“, so das Arbeitsministerium.

Steigerung der Fördermittel

Die Fördermittel pro Arbeitsloser oder in Schulung gemeldeter Person steigen laut Kocher um rund 3,9 Prozent auf 4.034 Euro pro Person. „Es ist damit nach 2022 das zweithöchste Budget pro arbeitssuchender Person aller Zeiten. Damit werden die in den Zielvorgaben festgelegten Schwerpunkte in Zahlen gegossen“, so Kocher.

Neue Maßnahmen und Programme

Neben der Verlängerung erfolgreicher Maßnahmen wie Fachkräfte- und Pflegestipendien wird auch ein Intensivprogramm zur Arbeitsmarktintegration von jungen Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten geschaffen, so Kocher. Zudem werden Projekte zur Arbeitsmarktinklusion von Menschen mit Behinderung und gegen Langzeitarbeitslosigkeit forciert.

Das Budget 2024 von Arbeitsminister Kocher setzt deutliche Signale für die Weiterentwicklung des Arbeitsmarkts. Mit einer Erhöhung des Gesamtbudgets und gezielten Maßnahmen zur Integration von Asylberechtigten und Menschen mit Behinderung, wird ein klares Bekenntnis zur sozialen Gerechtigkeit und Inklusion abgegeben.