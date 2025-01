Jetzt sollen noch härtere Strafen gegen Raser kommen!

Angesichts der jüngsten Unfälle im Salzburger Stadtgebiet wächst der Druck auf Raser erheblich. Politische Vertreter erwägen noch strengere Verkehrsstrafen und eine verstärkte Überwachung, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Bereits zuvor spielte das Land Salzburg eine führende Rolle bei der Erhöhung der Strafen für Raser. Damals wurden die Bußgelder deutlich erhöht, und in Extremfällen drohte sogar die Versteigerung des Autos. Trotz dieser Maßnahmen zeigt sich anhand der Polizeiberichte vom vergangenen Wochenende jedoch, dass das Problem weiterhin besteht: Im Salzburger Stadtgebiet, das durch eine geringe Anzahl an Schnellfahrstrecken gekennzeichnet ist, ereigneten sich dennoch vier schwere Unfälle aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Diskussion über erweiterte Radarkontrollen

Die jüngsten Vorfälle haben die Diskussionen über notwendige Maßnahmen beschleunigt. Am kommenden Montag treffen sich Vertreter von Stadt, Land und Polizei, um über weiterführende Schritte zu beraten. Laut Verkehrslandesrat Stefan Schnöll sind härtere Strafen unumgänglich: „Die jüngsten Ereignisse verdeutlichen, dass wir den Kampf gegen die Raserszene entschlossen fortsetzen müssen – von intensiveren Kontrollen bis hin zu weiteren gesetzlichen Verschärfungen.“ Schnöll, der auch in den bundesweiten blau-schwarzen Verkehrsgesprächen eine Rolle spielt, unterstreicht die Notwendigkeit dieser Maßnahmen.

Lesen Sie auch: User geschockt: WhatsApp-Aus steht bevor!Ab Februar stellt WhatsApp den Support für Smartphones mit KaiOS ein. Diese Änderung betrifft Nutzer weltweit.

User geschockt: WhatsApp-Aus steht bevor!Ab Februar stellt WhatsApp den Support für Smartphones mit KaiOS ein. Diese Änderung betrifft Nutzer weltweit. Wien bekommt eine neue Straßenbahn!Die Stadt Wien setzt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes in der Zweimillionenstadt: Die Straßenbahnlinie 18 wird

Wien bekommt eine neue Straßenbahn!Die Stadt Wien setzt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes in der Zweimillionenstadt: Die Straßenbahnlinie 18 wird Das passiert mit den Kika/Leiner Möbeln nach der Schließung!Kika/Leiner schließt am 29. Januar 2025 die letzten 17 Filialen und liquidiert mit 90 Prozent Rabatt die Bestände.

Im Gespräch ist auch der Einsatz stationärer Radargeräte, eine in Salzburg bislang selten praktizierte Maßnahme. Bürgermeister Bernhard Auinger zeigt sich offen für mögliche Neuerungen: „Ich bin bereit, alles zu diskutieren, was die Sicherheit auf den Straßen fördert.“ Stationäre Radarüberwachung könnte somit ein neuer Ansatz sein, um die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen zu reduzieren.