JK disst Dara Bubamara und Ana Nikolic!

Über ihr Instagram-Profil neckte Jelena Karleusa ihre ehemaligen Freundinnen Ana Nikolic und Dara Bubamara und sagte, dass sie mit ihren Auftritten beim Publikum Abscheu und Spott hervorrufen und versuchen, ihre Karriere auf die falsche Art und Weise wiederzubeleben.

In letzter Zeit kam es immer häufiger zu Beleidigungen gerichtet an Karleusa seitens ihrer ehemaligen Freundinnen aus der Musikszene, wie Ana Nikolic und Dara Bubamara. JK äußerte sich nicht zu den Aussagen ihrer Kolleginnen. Sie meldete sich jedoch kürzlich auf ihrem Instagram-Profil und gab bei dieser Gelegenheit zu, dass sie Mitleid mit ihren Kolleginnen habe, und nannte die Gründe dafür.

„In letzter Zeit habe ich so viele Beleidigungen gegen mich von diversen „Estrada-Künstlerinnen“, wie sie sich selbst nennen, gelesen, dass ich in Versuchung kam, zu reagieren… Aber dann, als ich sie gesehen habe, wie sie im Rausch falsch sangen und auf dem Boden plapperten, während das Publikum sie auslachte… Oder wie sie sich selbst erniedrigten, indem sie eine Flöte spielten und das Publikum mit ihrem wahren Gesicht, „Intellekt“ und Körper ohne Photoshop schockierten… Oder auch wie sie in verschiedenen unbeliebten Reality-Shows ihre gescheiterten Karrieren für ein paar Cent wieder beleben wollen, indem sie Wollmützen und chinesische Brustimplantate in ihren Ars*** tragen – tun sie mir eigentlich leid. Ich habe keine Lust, auf ihre Beleidigungen zu reagieren. Zu diesen Aussagen gibt es immer eine Aufnahme oder ein Bild von ihnen und ich bleibe einfach sprachlos (Diese große Barmherzigkeit und Mitleid in mir ist nur das Produkt großer Erschöpfung wegen der Arbeit. Glaubt mir, es ist nur ein vorübergehender Zustand)“, äußerte sich Jelena Karleusa.

Zur Erinnerung: Ana hat JK beschimpft, indem sie sie als „eine Estrada-Geschäftsfrau ohne Kapital und Erfolge“ nannte, während Dara einen Aufstand gegen Karleusa hervorrufte, weil sie Beweise vorgelegt hatte, dass Daras neuer Song „Koka roka“ eigentlich für ihr lang erwartetes Album geschrieben wurde.