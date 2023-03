Elton John ist von dieser Balkan-Sängerin schwer begeistert!

Musiklegende Elton John hat kürzlich die Zusammenarbeit mit Pop-Ikone Dua Lipa am Song „Cold Heart (Pnau Remix)“ in positiver Erinnerung behalten. Der erfolgreiche Musiker und Songwriter hat in der Vergangenheit mit zahlreichen anderen Künstlern zusammengearbeitet und war begeistert von seiner Erfahrung mit der talentierten Balkan-Sängerin. „Sie brauchte eigentlich nicht viele Ratschläge.“

„Sie ist so klug, so geerdet und so nah am Geschehen. Es ist eine Freude, bei ihr zu sein.“, schwärmt Elton John. Nach 16 Jahren konnte die Poplegende mit diesem Song wieder einen Nummer-eins-Hit in den britischen Charts landen.

Geboren 1995 in London als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern, konnte die Musikerin Dua Lipa bereits drei Nummer-eins-Hits in Großbritannien verbuchen. Nachdem sie 2015 mit „Be the One“ ihren Durchbruch als Sängerin feierte, erzielte sie weltweit große Erfolge mit Hits wie „New Rules“ und „One Kiss“. Ihre beeindruckende Karriere wurde zudem durch mehrere Grammy Awards gekrönt.