Jokic schreibt NBA-Geschichte – Diese Zahlen gab es noch nie

Zehn Spiele, eine Dominanz, die die NBA-Geschichte neu schreibt – Nikola Jokic spielt gerade auf einem Niveau, das es so noch nie gab.

Nikola Jokic schreibt NBA-Geschichte – und er tut es mit einer Konsequenz, die selbst hartgesottene Statistiker staunen lässt. In über 1,4 Millionen Zehner-Serien, die die Liga seit ihrer Gründung in Regular Season und Playoffs erlebt hat, ist es noch keinem Spieler gelungen, in einem solchen Zeitraum so viele Punkte, Rebounds und Assists zu verbuchen wie dem Serben während der aktuellen Siegesserie der Denver Nuggets. 252 Punkte, 145 Rebounds und 127 Assists in zehn Spielen – Zahlen, die für sich sprechen.

Bemerkenswert dabei: Diese Werte liegen nur geringfügig über seinem ohnehin schon historischen Saisondurchschnitt. In 64 absolvierten Partien kommt Jokic auf 27,8 Punkte, 12,9 Rebounds und 10,9 Assists pro Spiel. Damit steuert der Center aus Sombor auf seine zweite Saison in Folge mit einem Triple-Double-Schnitt zu – eine Leistung, die in der Geschichte der NBA ohne Präzedenzfall ist.

Historische Dominanz

Auch im Duell gegen Memphis blieb Jokic, der sich offensiv etwas zurückhielt, das Maß aller Dinge. Sein 34. Triple-Double der laufenden Saison und das 198. seiner Karriere unterstrich einmal mehr, auf welch schwindelerregendem Niveau er sich seit Wochen bewegt.

Zehn Siege in Folge – und hinter jedem einzelnen davon steckt die Hand des Mannes, der Denver trägt. Jokic hat mit dieser Serie etwas vollbracht, das in der gesamten NBA-Geschichte keinem vor ihm gelungen ist, und die Statistiker der Liga halten jeden seiner Schritte mit wachsender Faszination fest.