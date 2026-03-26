Basketball-Star Jokic stellt neuen NBA-Rekord auf (VIDEO)

Nikola Jokic und Jamal Murray lieferten gegen die Dallas Mavericks eine Galavorstellung ab, die in der NBA ihresgleichen sucht. Jokic beendete die Partie mit 23 Punkten, 21 Rebounds und 19 Assists – und erreichte damit sein zweites Triple-Double in der Geschichte. Murray wiederum explodierte regelrecht: 53 Punkte, sechs Rebounds und vier Assists standen am Ende für den Kanadier zu Buche. Denver ist damit das erste Team in der Geschichte der NBA, das in einem Spiel einen Spieler mit mindestens 50 Punkten und einen anderen mit mindestens 15 Punkten, 15 Rebounds und 15 Assists hatte.

Dass er dabei 19 von 28 Feldwürfen verwandelte und gleich neun von vierzehn Dreiern traf, macht seine Ausbeute umso beeindruckender – ungeachtet eines insgesamt nicht optimalen Wurfrhythmus.

Dramatische Schlussphase

Schon im ersten Viertel deutete sich ein hochoffensives Duell an. Denver zog bis zur Halbzeit auf 68:59 davon, geriet im dritten Viertel jedoch gefährlich unter Druck: Plötzlich trennten die beiden Teams nur noch ein einziger Punkt – 93:92. Die Nuggets fanden jedoch rechtzeitig zurück in die Spur und setzten sich erneut auf plus zwölf ab.

Vier Minuten vor dem Schlusspfiff war die Partie beim Stand von 127:126 wieder völlig offen. Dann griff Cheftrainer Michael Malone zur Auszeit – und die Wirkung war unmittelbar. Zwei verwandelte Dreier sorgten für klare Verhältnisse, Denver ging entspannt in die Schlussphase, in der Jokic und Murray ihre ohnehin schon überragenden Statistiken weiter ausbauten.

Tabellarische Folgen

Mit dem Sieg festigen die Nuggets ihren vierten Tabellenplatz im Westen und stehen nun bei einer Bilanz von 46 Siegen und 28 Niederlagen. Dallas hingegen verharrt mit 23-49 auf Rang dreizehn – die Play-ins sind für die Mavericks längst keine Option mehr.

Peyton Watson steuerte auf Seiten Denvers starke 21 Punkte bei. Für die Gäste aus Dallas zeigten Kyrie Irving mit 26 Punkten, sieben Rebounds und sieben Assists, Naji Marshall mit 21 Punkten sowie P.J. Washington mit 19 Punkten und 15 Rebounds die stärksten Leistungen.

Bemerkenswert: Der Sieg folgte nur 24 Stunden nach einem Auswärtserfolg in Arizona, wohin die Nuggets-Spieler erst spät in der Nacht angereist waren.

Denver bleibt damit sicher auf Rang vier – und schielt bereits auf die Los Angeles Lakers, die den dritten Platz belegen.