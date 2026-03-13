Basketball-Wunder: Jokić bricht Rekord – den er selbst aufgestellt hat

Nikola Jokic schreibt NBA-Geschichte – und das gleich doppelt. Eine Nacht, die Statistikbücher neu definiert.

Novak Djokovic musste beim Masters-Turnier in Indian Wells eine Niederlage gegen den 14 Jahre jüngeren Jack Draper hinnehmen und schied damit aus dem Bewerb aus. Der Serbe kämpfte während der Partie mit körperlichen Problemen – zunächst plagten ihn Magenprobleme, später kamen auch Atemprobleme hinzu.

Jokics Historienabend

Einen wahren Historienabend erlebten die Fans der Denver Nuggets: Nikola Jokic und Jamal Murray führten ihr Team nach einem Rückstand von 20 Punkten noch zum Sieg gegen die San Antonio Spurs. Der Serbe lieferte dabei eine Vorstellung der Extraklasse ab – 31 Punkte, 20 Rebounds, 12 Assists, drei Steals und zwei Blocks standen am Ende auf seinem Konto.

Mit dieser Galavorstellung überholte Jokic NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar in der ewigen Bestenliste der meisten Spiele mit mindestens 20 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists. Dazu brach er seinen eigenen Rekord: Als einziger Spieler der NBA-Geschichte erzielte er in den ersten 50 Saisonspielen mindestens 1.000 Punkte, 600 Rebounds und 500 Assists – und das bereits zum zweiten Mal in Folge.

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Wenig später legten die Nuggets nach und bezwangen die Houston Rockets mit 36 Punkten Vorsprung, wobei Jokic erneut ein Triple-Double beisteuerte und damit seinen eigenen Rekord egalisierte. Nuggets-Headcoach David Adelman meldete sich nach dem Erfolg gegen die Spurs zu Wort, ebenso wie Jokic selbst.

Exklusiver Rekord

Die Liste der Spieler mit mindestens 1.000 Punkten, 600 Rebounds und 500 Assists in den ersten 50 Saisonspielen umfasst exakt zwei Einträge – beide gehören Nikola Jokic: 2025 und 2026.

Zum Vergleich: Kareem Abdul-Jabbar benötigte für seinen bisherigen Rekord 1.560 Partien – Jokic stellte ihn nach gerade einmal 795 Einsätzen ein.

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