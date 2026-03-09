Bier-Orgie nach Olympia-Triumph begeistert Basketball-König

NBA-Superstar Nikola Jokic schwärmt von serbischen Wasserballern – und verrät dabei eine unvergessliche Geschichte aus ihrer gemeinsamen Zeit.

Nikola Jokic, einer der besten Basketballer der Welt, war zu Gast im Podcast „X&O’s Chat“, wo er sich mit Moderator Edin Avdic über Sport, Leidenschaft und persönliche Erlebnisse unterhielt. Dabei ließ er zunächst tief in seine sportlichen Interessen blicken – bevor er seiner Bewunderung für die serbische Wasserball-Nationalmannschaft freien Lauf ließ.

„Pferderennen, Basketball, jetzt habe ich Wasserball geschaut. Ich habe sie in Rio de Janeiro kennengelernt. Von diesen Spielern sind Jaksa, Mandic, Sava Randjelovic und Cuk dabei. Jetzt haben sie die Europameisterschaft gewonnen.“

Mehr zum ThemaTriple-Double-Show: Dončić tobt nach Jokić-Gala⇢

Jokics Wasserball-Liebe

Sie sind ein Lichtblick unseres Sports und eine Auszeichnung, auf die wir alle stolz sein müssen. Ich habe ihnen geschrieben, dass sie ein Vorbild für alle sind und ich diese Jungs bewundere. Aber sie sind alle Riesen. Ich habe eine Geschichte über sie“, sagte Jokic und legte sofort nach.

Was folgte, war eine Anekdote, die das besondere Band zwischen dem NBA-Star und den serbischen Wasserballern eindrucksvoll beschreibt. „Sie haben gewonnen, und Jaksa ist auch zu McDonald’s gegangen wie ich – er war der Jüngste. Dort waren Filip Filipovic, Stefan Mitrovic, die Brüder Pijetlovic, Zivko Gocic. Sie haben mich dort ins Herz geschlossen.“

Sie hatten eine Kneipe bei Vlada, dem Physiotherapeuten. Stari Orah. Dort hatten sie einen Tisch, Stühle, einen Kühlschrank. Es war keine richtige Kneipe, nur das Schild hing da. Sie haben sie geschlossen, wenn sie verloren haben, es gab Ärger – und wieder geöffnet, wenn sie gewonnen haben.

Mehr zum ThemaNBA-Star Jokic rastet nach Foul total aus (VIDEO)⇢

Als sie olympisches Gold geholt haben, haben sie die Regale aus dem Kühlschrank genommen, Biere waagrecht bis oben hin gestapelt und alles ausgetrunken. Da dachte ich nur: Chapeau. Für sie habe ich nicht genug Worte – und jedes Mal begeistern und erfreuen sie uns aufs Neue.“