Jürgen Klopp ist der neue Red Bull-Fußballchef!

Der renommierte deutsche Trainer Jürgen Klopp wird ab dem 1. Jänner 2025 eine neue Position innerhalb des Red Bull Konzerns einnehmen. Der Getränkekonzern mit Hauptsitz in Fuschl am See bestätigte die Anstellung von Klopp am Mittwochmorgen in einem ausführlichen Statement. Der 57-Jährige erklärte: „Ich freue mich darauf, die außergewöhnlichen fußballerischen Talente, die wir haben, weiterzuentwickeln und zu fördern.“

Klopp hatte den FC Liverpool nach der vergangenen Saison vorzeitig verlassen, um sich eine Auszeit vom alltäglichen Fußballgeschäft zu gönnen. Die Verpflichtung des Erfolgstrainers wurde zuerst von der Bild-Zeitung und Sky gemeldet, in Übereinstimmung mit Informationen der APA. Anders als in seiner bisherigen Trainerkarriere wird Klopp künftig strategisch und nicht mehr direkt im unmittelbaren Spielbetrieb eingebunden sein. Er sieht seine neue Aufgabe insbesondere darin, als Mentor für die Trainer- und Managementteams der Red Bull Clubs zu wirken und Teil einer innovativen und zukunftsorientierten Organisation zu sein.

Internationales Fußballnetzwerk

Red Bull ist weit mehr als nur ein Getränkekonzern; durch bedeutende Investitionen im Fußballbereich hat sich das Unternehmen global etabliert. Zu den von Red Bull unterstützten Fußballvereinen zählen RB Leipzig, Red Bull Salzburg, die New York Red Bulls, Bragantino in Brasilien sowie Omiya Ardija in Japan. Zudem besitzt Red Bull Anteile an Leeds United in England und tritt beim Serie-A-Club Torino als Sponsor auf.

Klopp soll, so Sky, über eine vertraglich festgelegte Klausel verfügen, die ihm die Möglichkeit einräumt, zukünftig zum DFB zu wechseln, um dort eventuell die Rolle des Bundestrainers zu übernehmen, falls diese Position vakant wird.

Frühere Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel von Klopp zu Red Bull kursierten bereits im Sommer, wurden jedoch zu diesem Zeitpunkt dementiert. Bei Red Bull Salzburg, das zuletzt sportlich schwächelte, ist derzeit Pepijn Lijnders, ein ehemaliger Assistent und Vertrauter von Klopp, als Cheftrainer tätig.

Lesen Sie auch: Ende einer Ära: Jürgen Klopp verlässt Liverpool!Ich wusste schon länger, dass ich das irgendwann bekannt geben muss", gestand der deutsche Fußballtrainer.

Ende einer Ära: Jürgen Klopp verlässt Liverpool!Ich wusste schon länger, dass ich das irgendwann bekannt geben muss", gestand der deutsche Fußballtrainer. FinanzOnline-Falle: Ministerium warnt vor falschem GuthabenBetrügerische Webseiten geben sich als FinanzOnline aus und locken mit einer Gutschrift von 218,14 Euro.

FinanzOnline-Falle: Ministerium warnt vor falschem GuthabenBetrügerische Webseiten geben sich als FinanzOnline aus und locken mit einer Gutschrift von 218,14 Euro. Knaller: Klimabonus wird wohl für’s Erste abgeschafft!Die Diskussion um den Klimabonus in Österreich gewinnt an Relevanz, da zukünftige Budgetkürzungen unvermeidlich scheinen.

In seiner Rolle bei Red Bull folgt Klopp einer Reihe prominenter Vorgänger. Ralf Rangnick, der aktuelle österreichische Nationaltrainer, lenkte jahrelang die Geschicke des Red Bull Fußballimperiums. Mario Gomez, einstiger Stürmer der deutschen Nationalmannschaft, ist derzeit als Technischer Direktor bei Red Bull Soccer tätig.