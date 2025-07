Junge Lehrerin missbraucht Schüler – Kollegin verpetzt sie

Eine 26-jährige Lehrkraft aus dem US-Bundesstaat Michigan steht unter Anklage, nachdem sie sexuelle Handlungen mit einem 16-jährigen Schüler vollzogen haben soll. Der Vorfall datiert aus dem Jahr 2023, als die Frau an einer Privatbildungseinrichtung in Waterford tätig war. Die Ermittlungen begannen, nachdem die Beschuldigte sich einer Arbeitskollegin anvertraut hatte, welche daraufhin die zuständigen Behörden kontaktierte.

Die Anklagebehörde beschuldigt Jocelyn Sanroman des sexuellen Missbrauchs. Zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Vergehens unterrichtete die Angeklagte an der Oakside Prep Academy, einer Bildungseinrichtung etwa 50 Kilometer nordwestlich von Detroit. Wie der Nachrichtensender „Click On Detroit“ meldet, ist Sanroman bislang keiner Vorladung vor Gericht nachgekommen.

⇢ Ermittlungen gegen Internatsschüler: Mobbing eskaliert zu sexuellem Übergriff



Ermittlungsdetails

Die Strafverfolgungsbehörden haben inzwischen ein offizielles Fahndungsfoto der Verdächtigen veröffentlicht. Den Ermittlungsergebnissen zufolge hatte Sanroman einer Kollegin gegenüber eingeräumt, eine sexuelle Beziehung mit einem ihrer Schützlinge zu unterhalten. Diese Kollegin wandte sich daraufhin an die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft fand deutliche Worte für den Fall. „Die Angeklagte wird beschuldigt, ihre Autorität ausgenutzt zu haben, um ein minderjähriges Opfer zu manipulieren“, sagte Karen McDonald, Bezirksstaatsanwältin von Oakland County. „Diese Vorwürfe stellen einen massiven Vertrauensbruch dar – gegenüber Eltern und der gesamten Gemeinschaft.“ Bezirksstaatsanwältin McDonald lobte ausdrücklich die Kollegin, die den Vorfall gemeldet hat, und betonte, dass solche Hinweise entscheidend seien, um weitere potenzielle Opfer zu schützen.

Mögliche Konsequenzen

Im Falle einer Verurteilung könnte die 26-Jährige mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren belegt werden. Die Oakside Prep Academy ist Teil des Verbunds der National Heritage Academies. Die Schule hebt auf ihrer Internetpräsenz hervor, dass sie ihre Schülerschaft durch ein spezielles „Moral-Fokus“-Programm ausbilde und ihnen die Unterscheidung zwischen richtigem und falschem Handeln vermittle.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe reagierte die Schulleitung umgehend mit einer Stellungnahme. Man strebe ein sicheres und unterstützendes Lernumfeld an, in dem der Schutz der anvertrauten Kinder oberste Priorität habe. In offiziellen Erklärungen betonte die Schule nochmals, dass die Sicherheit und das Wohlbefinden der Schüler höchste Priorität haben.

📍 Ort des Geschehens