Junger Mann baut sich eine fancy Grabstätte

Es kommt öfters vor, dass Menschen sich zu Lebzeiten ein Denkmal errichten lassen, damit ihre Angehörigen nicht die finanzielle Belastung tragen müssen. Dennoch ist es ungewöhnlich, dass sich Dejan Milosevic aus dem Dorf Borac zu einem solchen Schritt entschieden hat.



Er ist der einzige in Sumadija und wahrscheinlich ganz Serbien, der sich trotz seines jungen Alters ein zweistöckiges Grabmal bauen ließ. Das Objekt steht auf dem örtlichen Friedhof und sieht aus wie ein kleines Häuschen. Die Einheimischen haben es monatelang seltsam betrachtet. Im Inneren befindet sich ein Zimmer wie jedes andere, mit zwei Betten, einem Fernseher und einem Kühlschrank. Von innen betrachtet, würde niemand vermuten, dass es als Grabmal dient.

„Ich bin mein ganzes Arbeitsleben an 300 Tagen im Jahr vor Sonnenaufgang aufgestanden und habe im Feld und Wald gearbeitet, bis es dunkel wurde. Ich habe viel geleistet und erschaffen, deshalb wollte ich mir ein Grabmal bauen, um es meinen Nachkommen zu erleichtern“, erklärte Dejan der Nachrichtenagentur RINA.

(FOTO: zVg.)

Sein Gebäude ähnelt mehr einem Apartment als einem Grabmal. Doch für ihn ist es normal und natürlich. Er hat mit Nonnen gesprochen, die ihm versichert haben, dass sein Vorgehen keine Gotteslästerung darstellt. „Wir werden alle eines Tages in der Erde landen und zwei Meter ohne Geometer brauchen, aber ich wollte mir zu Lebzeiten etwas Größeres bauen. In diesem Raum kann ich mich jetzt ausruhen und hinlegen, wenn es auf dem Friedhof Arbeit gibt, und oben im Sommerhaus treffen wir uns nach den Totengedenktagen und am Allerseelentag“, sagte dieser Serbe.

(FOTO: zVg.)

Dejan hat an alles gedacht. Er hat auch ein Denkmal für sich selbst errichtet, aber es besteht nicht aus Marmor, sondern aus Holz. Auf dem Eichenbrett steht die Botschaft: „Mich versteht niemand, ob er es nicht will oder nicht kann.“ „Für ein Marmordenkmal bräuchte ich über 1.000 Euro, aber für dieses Geld habe ich all das gemacht“, sagte er.

Während die meisten Menschen ihr Leben genießen und nicht an den Tod und die Beerdigung denken, zeigt Dejan Milosevic, dass nichts dem Zufall überlassen werden sollte, auch nicht ein Grabmal.