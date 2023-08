Junger Mann wollte schnell nach Hause und springt auf Zug

Ein junger Mann im Alter von 20 Jahren entging heute nur knapp einer ernsten Gefahr, als er in Wien-Floridsdorf eine riskante Aktion durchführte, um schnell und kostengünstig nach Hause zu gelangen. Der Vorfall ereignete sich, als der Mann von einer Feier zurückkehrte und beschloss, auf einen Güterzug zu springen, um den Fußweg zu vermeiden.

An der S-Bahnstation Brünner-Straße wagte er den Sprung, landete jedoch im Gleisbett der Eisenbahnbrücke und erlitt Verletzungen an den Beinen. Die Berufsrettung teilte mit, dass die Feuerwehr eine Drehleiter einsetzen musste, um den Mann von der Brücke zu retten. Anschließend wurde er zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Sprung vom Zug erlitt der Mann einen Knöchelbruch. Laut den Rettungskräften erklärte der junge Mann aus Niederösterreich, dass er den Zug als eine Art „Taxi für den Heimweg“ nutzen wollte. Die Berufsrettung warnt eindringlich vor der Lebensgefahr solcher Handlungen, wie ein Sprecher gegenüber der APA betont. Am Nachmittag war nicht mehr nachvollziehbar, wo genau der 20-Jährige auf den Zug gesprungen war. Dieser riskante Vorfall hätte leicht mit seinem Leben enden können.