Jungfrau (41), männlich, sucht … Daniel sucht online unerfahrene Partnerin

Daniel (41) hat sich online auf die Suche nach seiner Traumfrau gemacht. Diese muss jedoch besondere Ansprüche erfüllen: Sie soll, wie er, noch Jungfrau sein.

Daniel Piechnick aus Adelaide (Australien) ist 41 Jahre alt und schon seit längerem auf der Suche nach der Liebe seines Lebens. Doch irgendwie wollte das bisher nicht so klappen, daher hat er beschlossen seine Suche auszuweiten und nun auch im Internet nach der nächsten Mrs. Piechnick zu suchen. Allerdings ist die Frage, wie viel Erfolg Daniel damit haben dürfte, denn der 41-Jährige hat ganz klare Ansprüche an seine Traumfrau: Sie soll, wie er auch, noch eine Jungfrau sein.

„Kein Spinner“

Vor einiger Zeit erstellte Daniel bereits die Website singleguyfromadelaide.com, um nach der Liebe seines Lebens zu suchen, doch auch damit hatte der Australier wenig Erfolg. Nun startete der australische Scrabble-Champion von 2014 einen neuen Versuch und lud sein erstes Video auf seiner Website hoch, in dem er von seinem „großartigen Leben“ berichtete. Derzeit würde alles wirklich fantastisch laufen, nur eines fehlte: der richtige Mensch an seiner Seite.

Gleich zu Beginn seines Videos versichert Daniel allen potenziellen Bewerberinnen, dass er „kein Spinner“ sei. „Unter den gegebenen Umständen könnte man das meinen, also stelle ich das gerne klar.“ Denn obwohl der 41-Jährige genug interessierte Frauen in seinem Umfeld hätte, so entsprechen diese jedoch leider nicht seinen Ansprüchen…

„Ich suche nur jemanden, der so ist wie ich“

Daniel (41) stellt an seine künftige Frau nur einen Anspruch, doch der hat es mehr als in sich: Seine Partnerin solle, genau wie er auch, noch Jungfrau sein. Dem Australier ist zwar bewusst, dass die meisten Menschen in seinem Alter bereits mehr Erfahrungen als nur „Händchenhalten und Küssen“ gesammelt haben, aber dennoch hätte er gerne eine Partnerin, die noch nicht mehr als das getan hat: „Ich suche nur jemanden, der so ist wie ich, und das ist heutzutage schwer zu finden.“

Tatsächlich hat Daniel nach dem Hochladen seines Videos auch hunderte Nachrichten in seinem Posteingang gehabt – leider waren es aber ausschließlich Frauen, die ihm bei seiner Suche viel Glück wünschten.

