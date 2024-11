Kam Trump mit einer Doppelgängerin zur Stimmabgabe? (VIDEO)

Am Dienstag sorgte Melania Trump an der Seite ihres Mannes, Donald Trump, in West Palm Beach, Florida, für Aufsehen, als sie zur Wahl erschien. Die ehemalige First Lady trug ein bodenlanges, schwarz-weiß gepunktetes Kleid von Christian Dior, das sie bereits bei einem Interview im September auf Fox News zur Promotion ihrer Memoiren trug.

Spekulationen über ihre Anwesenheit

Perfekt gestylt und mit großen Sonnenbrillen sowie schwarzen Absätzen versehen, wurde Melania an der Seite ihres Mannes gesichtet. Doch in den sozialen Medien kursierten bald Gerüchte, dass sie möglicherweise durch ein Double ersetzt worden sei. Einige Nutzer verwiesen auf die auffällig großen Sonnenbrillen, die sie auch in Innenräumen trug, und spekulierten über die Echtheit ihrer Präsenz.

Reaktionen im Netz

Die Theorie fand insbesondere bei liberalen Stimmen Anklang. Ein Nutzer auf der Plattform X behauptete: „Das ist definitiv nicht Melania.“ Ein anderer äußerte Zweifel daran, wie jemand mit einer vermeintlich falschen Ehefrau als Präsidentschaftskandidat auftreten könne.

Trotz dieser Spekulationen postete Melania Trump nach der Stimmabgabe in Florida stolz ein „I Voted“-Sticker auf ihren sozialen Medien, ergänzt durch eine amerikanische Flagge. Den wartenden Reportern sagte sie, sie fühle sich „sehr gut“.

Trump empört über Zustände

Während Melania zurückhaltend agierte, kommentierte Donald Trump mit seiner typischen roten „Make America Great Again“-Kappe die Zustände an den Wahlstationen. In Schlüsselstaaten wie Pennsylvania, von denen prognostiziert wird, dass es Tage dauern könnte, bis Ergebnisse vorliegen, bezeichnete er die Situation als „absolut empörend“.