Fans geschockt: Djokovic verkündet seinen Rückzug

Novak Djokovic hat bekanntgegeben, dass er nicht an den diesjährigen ATP-Finals teilnehmen wird. Diese Entscheidung verkündete der serbische Tennisstar via Instagram und überraschte damit sowohl seine Fans als auch die Tennisgemeinschaft.

Großes Bedauern

Der Serbe verkündete seinen Rückzug via Instagram-Story: „Es ist eine Ehre, sich für die Finals zu qualifizieren. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, doch aufgrund einer anhaltenden Verletzung werde ich nicht spielen. Entschuldigung an alle, die geplant haben, mich spielen zu sehen. Ich wünsche allen Spielern ein großartiges Turnier.“

Fehlende Motivation?

Das Saisonfinale der ATP-Tour findet in diesem Jahr erstmals seit 2001 ohne einen Spieler der „Big Three“ statt. Roger Federer beendete seine Karriere bereits 2021, Rafael Nadal wird sich nach dem Davis-Cup-Finale im November vom Tennis zurückziehen und ist nicht für die ATP Finals in Turin qualifiziert. Novak Djokovic, der die ATP Finals bereits siebenmal gewann – im Vergleich zu sechs Siegen von Federer – hat das Turnier in Turin ebenfalls nicht mehr auf seiner Agenda. Einzig Nadal konnte diesen Titel in seiner Karriere nie gewinnen.

Djokovic hatte bereits in der vergangenen Woche seine Teilnahme an den Paris Masters abgesagt und stattdessen einen Familienurlaub auf den Malediven vorgezogen. Er deutete an, dass Turniere wie die ATP Finals für ihn inzwischen an Bedeutung verloren haben. „Was mich betrifft, so bin ich mit diesen Turnieren in meiner Karriere fertig,“ äußerte er sich über das Saisonfinale der besten acht Spieler in Turin.

Im Spätherbst seiner Karriere will sich Djokovic nur noch auf die Grand Slam-Turniere und den Davis Cup konzentrieren. Seinen letzten großen Karriere-Traum, eine olympische Goldmedaille in Paris, hatte er sich bereits im Sommer erfüllt.

Zverevs Erfolg bei den Paris Masters

Im Gegensatz dazu konnte Alexander Zverev bei den Paris Masters groß aufspielen. Der deutsche Spieler trat im Finale gegen den Franzosen Ugo Humbert an und dominierte das Match klar, wodurch er sich den Titel sicherte. Zverevs beeindruckende Performance in Paris schürte die Erwartungen für seinen Auftritt bei den kommenden Turnieren, einschließlich der ATP-Finals.

Während Djokovic fehlt, scheint Zverev bestens gerüstet für die Herausforderungen, die vor ihm liegen. Djokovics Abwesenheit könnte anderen Spielern die Tür öffnen, während der serbische Star generell als einer der Hauptfavoriten für die Titelkämpfe galt. Das Fehlen eines derart prägenden Spielers wird sicherlich die Dynamik der Spiele beeinflussen, die traditionell die besten acht Tennisprofis der Saison versammeln.