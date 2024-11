US-Wahlen: Trump kürt sich zum Sieger (VIDEO)

Donald Trump hat sich vorzeitig zum Sieger der US-Präsidentschaftswahlen erklärt, obwohl zu diesem Zeitpunkt weiterhin Stimmen in entscheidenden Swing States ausgezählt wurden.

Insgesamt benötigt man 270 Wahlmännerstimmen um die Mehrheit bei der US-Präsidentschaftswahl abzuräumen. Der ehemalige Präsident Donald Trump liegt einen Tag nach der Stimmenabgabe bei 267 Stimmen. Zu diesem Zeitpunkt verkündete Trump in Palm Beach, Florida, vor seinen Anhängern: „Dies war die größte politische Bewegung aller Zeiten, und jetzt wird sie eine neue Bedeutung erlangen, weil wir unser Land heilen werden.“

Politische Vorhersagen und Reaktionen

Diese Ankündigung Trumps geschah erwartungsgemäß; der unabhängige Senator Bernie Sanders aus Vermont hatte bereits zuvor gewarnt, dass Trump den Sieg zu voreilig für sich beanspruchen könnte. Gegenüber CNN äußerte sich Sanders dahingehend, dass ein solches Vorgehen die Demokratie gefährdet, indem suggeriert wird, dass Betrug die einzige Möglichkeit für eine Wahlniederlage sei.

Ratschläge von Beratern

Trotz Trumps deutlicher Aussagen wurde ihm von einigen Beratern, darunter auch seinem ehemaligen Strategen Steve Bannon, geraten, mit einer Erklärung des Wahlsieges abzuwarten, um nicht politisch unklug und voreilig zu handeln. Dies ist nicht das erste Mal, dass Trump zu einer solchen Strategie greift. Schon bei den Präsidentschaftswahlen 2020 hatte er frühzeitig seinen Sieg erklärt, jedoch letztlich gegen Joe Biden verloren.

Wahlbetrug?

Trump führte seine Aussage auf unbelegte Behauptungen des Wahlbetrugs zurück. Diese gipfelten in dem Versuch, Druck auf Vertreter der Staatsverwaltung, wie zum Beispiel auf Georgia’s republikanischen Staatssekretär Brad Raffensperger, auszuüben. Um das Wahlergebnis in seinem Sinne zu beeinflussen. Diese politischen Spannungen erreichten ihren Höhepunkt am 6. Januar 2021. Als eine Menge von Trump-Anhängern das Kapitol stürmte, um die Zertifizierung der Wahlergebnisse zu unterbrechen. Dieser Angriff markierte einen bedeutenden Bruch in der demokratischen Geschichte der USA und führte zu weitreichender Kritik an Trumps Führung.