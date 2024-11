Trump liegt in den „Swing States“ vorne

In den Vereinigten Staaten verfolgen Millionen Menschen gespannt die Entwicklungen der Präsidentschaftswahlen, insbesondere in Großstädten wie New York City.

Die Wählerinnen und Wähler stehen dabei vor einer bedeutenden Entscheidung: Soll die Amtszeit von Donald Trump als Präsident für weitere vier Jahre verlängert werden, oder wird Kamala Harris, derzeitige Vizepräsidentin, die neue Führerin des Landes?

Im Vorfeld hatten Umfragen ein sehr knappes Rennen zwischen dem republikanischen Trump und der demokratischen Herausforderin Harris vorausgesagt. Doch die bisherigen Ergebnisse zeigen einen klaren Trend zu Trump.

Erste Ergebnisse und Umfragetrends

Um 1 Uhr Mitteleuropäischer Zeit schlossen die Wahllokale im ersten entscheidenden Swing State, Georgia. Eine halbe Stunde später folgte North Carolina, und um 2 Uhr – besonders spannend – Pennsylvania. Seitdem treffen die Ergebnisse schrittweise ein. Allerdings verzögert eine Rekordzahl an Wahlkarten und lange Warteschlangen die Verkündung der Resultate.

Im Trump-Lager wächst der Optimismus mit dem bisherigen Verlauf der Auszählung. Laut CNN bricht im Kongresszentrum von Mar-a-Lago jedes Mal lauter Jubel aus, wenn ein weiterer Bundesstaat an Trump geht. CNN zufolge bleibt abzuwarten, wann Trump dort erstmals vor seine Anhänger tritt. Anders die Lage bei den Anhängern von Harris: Hier verlassen bereits die ersten die Wahlpartys.

Der derzeitige Zwischenstand (5:45): Donald Trump führt mit 227 Wahlmännern, Harris liegt derzeit nur bei 153. Offen sind derzeit noch 158 Wahlmänner.

Internationale Bedeutung der US-Wahlen

Die Präsidentschaftswahl in den USA zieht nicht nur national, sondern auch weltweit Aufmerksamkeit auf sich. Der Ausgang dieser Wahl könnte die politische Landschaft der Vereinigten Staaten und ihre Beziehungen zu anderen Nationen nachhaltig prägen. Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben ihre Stimmen abgegeben, um über die Zukunft ihres Landes mitzuentscheiden. Während die Auszählung weitergeht, bleibt die Spannung hoch.

Dieser Wahlkampf und dessen Ausgang könnten weitreichende Folgen für die USA und die internationale Ordnung haben, da sich die politischen Prioritäten je nach Ergebnis erheblich verändern könnten. Die Welt schaut mit großem Interesse auf die Vereinigten Staaten, während die Stimmen weiter gezählt werden.