Kanzler Nehammer und Innenminister Karner besuchen Reumannplatz (VIDEO)

Am Mittwochabend versammelte sich ein Großaufgebot der Polizei am Reumannplatz, zu einer „Aktion scharf“. Innenminister Gerhard Karner und Bundeskanzler Karl Nehammer präsentierten die ersten Ergebnisse einer gezielten Aktion gegen Jugendkriminalität: Rund 190 Anzeigen wurden bislang erstattet, was die Effektivität der erst kürzlich eingeführten Waffenverbotszone unterstreicht.

Einsätze gegen Jugendkriminalität in Favoriten

Vor zwei Monaten nahm die neu aufgestellte Einsatzgruppe Jugendkriminalität (EJK) ihre Arbeit auf, um auf eine Welle von Messerangriffen und gewalttätigen Zwischenfällen unter Jugendlichen in Favoriten zu reagieren. Seither führt die Gruppe fast täglich Kontrollen und Streifen im Bezirk durch. Insgesamt wurden dabei in 74 Aktionen fast 1000 Personen überprüft und 190 Anzeigen gefertigt.

Großaufgebot am Reumannplatz

Am heutigen Mittwochabend verstärkten 40 Polizeibeamte die Präsenz im Rahmen einer konzentrierten „Aktion scharf“, die sich auf verschiedene Kontrollen bezog. Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner wohnten der Aktion bei. „Mit unserem Besuch heute, zeigen wir, dass wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Wir werden alles tun, dass sich die Menschen wieder sicher fühlen. Radikalisierung hat keinen Platz. Wer radikal handelt, muss mit einer hervorragenden polizeilichen Arbeit rechnen“, betonte Nehammer.

Die Wirkung der Waffenverbotszone

Ende März wurde in Favoriten eine Waffenverbotszone erlassen, die zusammen mit intensiven Kontrollen zu einem Rückgang der Straftaten um fast 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geführt hat. Dies betrifft vor allem Einbrüche, Körperverletzungen und Diebstähle. Zudem wurden bei den Einsätzen elf Personen mit Waffen, meist Messer, aufgegriffen.

Lesen Sie auch: Favoriten: Wilde Massenschlägerei mit Messern am Reumannplatz In Wien-Favoriten kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einer heftigen Schlägerei. 15 Menschen waren involviert, zwei wurden verletzt.

Innenminister Karner will Reumannplatz wieder sicher machen Die Presseveranstaltung am Reumannplatz steht im Zeichen der steigenden Kriminalität in der Gegend. Innenminister Karner lädt dazu ein.

Jetzt kommt Waffenverbotszone am Reumannplatz Wien-Favoriten reagiert auf Gewaltvorfälle mit Waffenverbotszone. Ein Schritt zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit.

Noch viel zu tun

Innenminister Karner lobte die bisherigen Erfolge, betonte jedoch, dass noch viel Arbeit vor den Sicherheitskräften liege. Die EJK hat bislang etwa 14000 Identitätsfeststellungen durchgeführt und mehr als 2000 Anzeigen auf Bundesebene verzeichnet. Diese gezielten Maßnahmen unterstreichen die Entschlossenheit der Regierung, Sicherheit in den Mittelpunkt zu stellen und konsequent gegen Jugendkriminalität und Gewalt vorzugehen.