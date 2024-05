Probleme nach Update: Längst gelöschte Fotos tauchen plötzlich auf

Nach einem kürzlich veröffentlichten Update auf iOS 17.5 melden zahlreiche Anwenderinnen und Anwender die unerwartete Rückkehr längst gelöschter Fotodateien in ihre Galerien. Dieses Phänomen, das Nutzer auf der Diskussionsplattform Reddit teilen, ruft Besorgnis und Verwunderung hervor. Besonders alarmierend ist das Wiederauftauchen von Fotos, die bereits vor Jahren aus dem Speicher entfernt wurden, was Fragen zur Datensicherheit und Datenschutz auf Apple-Geräten aufwirft.

Ungewolltes Comeback gelöschter Erinnerungen

Nutzerberichte auf Reddit legen nahe, dass das Update unangenehme Überraschungen in Form von „wiederauferstandenen“ Fotos mit sich bringt. Einzelne Beiträge schildern, wie unter anderem Inhalte aus dem Jahr 2021 ohne Zutun der Nutzenden wieder in der Galerie erschienen – obwohl diese explizit für eine permanente Löschung vorgesehen waren. „Erschreckend, ich war total schockiert“, berichtet eine betroffene Person. Andere Nutzer geben an, sogar Fotos aus dem Jahr 2010 in ihren Galerien entdeckt zu haben, ein Umstand, der tiefgreifende Probleme bezüglich der Verwaltung und Sicherheit persönlicher Daten auf iOS-Geräten nahelegt.

Die Technik hinter dem Phänomen

Normalerweise bewahrt die Foto-App von Apple gelöschte Inhalte für einen Zeitraum von 30 Tagen in einem sogenannten „Papierkorb“ auf. Dieser Mechanismus ermöglicht es den Anwendern, kürzlich gelöschte Daten wiederherzustellen. Die Ursache des aktuellen Bug, der zur Wiederherstellung längst gelöschter Fotos führt, bleibt noch rätselhaft. Fachmedien wie Macrumors vermuten Indexierungsfehler oder Störungen in den Fotobibliotheken als mögliche Ursachen. Diese Annahme wird durch frühere Berichte aus der Beta-Phase von iOS 17.5 gestützt, in der Nutzer bereits auf Synchronisationsprobleme mit iCloud hinwiesen.

Apples iOS 17.5 Update sorgt somit für Diskussionen und Spekulationen in der Tech-Community. Nutzer weltweit erhoffen sich eine baldige Reaktion von Apple, um die Kontrolle über ihre persönlichen Daten sicherzustellen und ungewollte Überraschungen in ihrer digitalen Galerie zu vermeiden.