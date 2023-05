Karl Mahrer: „Die Menschen fühlen sich in Wien unsicher”

KOSMO sprach mit dem Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Karl Mahrer über Sicherheitszonen, Integration und was es bedeutet, seiner Meinung nach, Österreicher zu sein.

KOSMO: Unsicherheitszonen in Wien sind für Sie ein großes Thema. Eine erstreckt sich laut Ihren Aussagen vom Brunnenviertel bis zur Josefstädter Straße. Sind alle anderen Bereiche in Wien demnach sicher?



Karl Mahrer: Viele Menschen, vor allem Frauen, fühlen sich zwischen Brunnenviertel und Josefstädter Straße nicht mehr sicher. Uns als Wiener Volkspartei ist es wichtig, diese Probleme anzusprechen. Wir benennen Probleme, weil wir Lösungen und Verbesserungen erreichen möchten. Der Brunnenmarkt ist das Beispiel einer Unsicherheitszone, die seit Jahren voranschreitet. Dieser eine Teil des Brunnenviertels, war früher ein Zentrum der Wiener Marktkultur — ein Wahrzeichen, wenn man das so bezeichnen möchte. Heute hat sich der Markt zu einem Sinnbild für gescheiterte Integration entwickelt. Sie brauchen nur einige Wochen zurückschauen: Eine Schlägerei am Markt, wo die Täter beim Eintreffen der Polizei nicht mehr ausfindig gemacht werden konnten. Wie fühlt man sich dann als Anrainer dort? In diese Lage muss man sich erst versetzen können, wenn man weiß, dass man in dieser Gegend nicht mehr sicher ist.

In den letzten Jahren haben sich viele verschiedene ethnische Communities in diesem Gebiet angesiedelt und sich bewusst abgeschottet. An dieser Stelle hat die Stadtregierung versagt. Da passiert das Gegenteil der Integration. Dazu kommt, dass lokale heimische Produzenten vom Brunnenmarkt fast verschwunden sind und sich dadurch das Stadtbild in dieser Gegend massiv verändert hat. Ein weiteres Beispiel ist die Josefstädter Straße. Das ist genauso eine Zone der Unsicherheit. Polizeieinsätze, Drogenhandel, Drogenkonsum und die Verschmutzung des öffentlichen Raums stehen hier an der Tagesordnung. Wir als Volkspartei versuchen, das zu ändern. Wir schauen dorthin, wo die Stadtregierung wegschaut.



Welche Maßnahmen müsste man setzen, um die diese Grätzel wieder sicherer zu gestalten?



Karl Mahrer: Die Lebensqualität in Wien steht massiv am Prüfstand. Die Bildung migrantischer Problemviertel—oft beherrscht von Jugendbanden—sorgt dafür, dass dort andere Regeln als unsere Gesetze und Werte gelten. Die Wiener SPÖ und NEOS schauen der Entwicklung in Wien nur zu. In Berlin und Paris gibt es bereits Viertel, in denen der Rechtsstaat die Kontrolle verloren hat.

,,Die Lebensqualität in Wien steht massiv am Prüfstand“, so Mahrer.

Das ist eine echte Bedrohung und das müssen wir für Wien unbedingt verhindern! Daher haben wir als Wiener Volkspartei ein Bündel an Maßnahmen ausgearbeitet, um Unsicherheitszonen wieder sicher machen zu können. Um ein sicheres, kinder- und anrainerfreundliches Umfeld zu erzeugen, braucht es ein umfassendes Sicherheitskonzept. Um hier den Druck auf die Stadtregierung zu erhöhen, verstärken wir unsere Forderungen mit einer Unterschriftenaktion, die mit Ende April gestartet ist.

Bezirksvorsteher Marcus Franz (Favoriten) fordert schon seit langem mehr Polizei in in seinem Bezirk. Wie sehen Sie das mit Ihrer 40-jährigen Erfahrung bei der Polizei?



Es ist keine Frage von mehr Polizei in Favoriten, sondern eine Frage der Ursachenbekämpfung. Während die Gewaltexzesse und Anrainerbeschwerden zunehmen, sieht die SPÖ bei den Geschehnissen nur tatenlos zu. Favoriten ist gerade am besten Weg, zum Kriminalitäts-Hotspot zu werden. Es darf nicht sein, dass sich die Menschen in ihren eigenen Grätzeln fürchten. Die Stadtregierung und auch Herr Franz müssen der Realität ins Auge blicken und die eigentlichen Ursachen der Kriminalitätsentwicklung bekämpfen. Gewaltszenen, Polizeieinsätze und Straftaten stehen seit einigen Jahren am Keplerplatz auf der Tagesordnung.

Franz macht nichts anderes, außer mehr Polizei zu fordern, um selbst keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Unter einer SPÖ-Stadtregierung wird das Kriminalitätsproblem ignoriert. Die Lösung ist nicht: Mehr Polizei. Die Lösung ist: Hinschauen statt Wegschauen. Der Bildungsbereich ist entscheidend für die Integration. Ein Mangel an Bildung und Perspektiven hat in vielen Fällen das Abgleiten in die Kriminalität zur Folge. Mit dieser Ursachenbekämpfung verhindern wir schon im Vorhinein, dass migrantische Jugendliche in die Kriminalitätsfalle schlittern. Dabei sollte das professionelle Eingreifen der Polizei aber immer nur das letzte Mittel sein.

(Foto: Die Wiener Volkspartei)

Können sich die zweite und dritte Generation von Gastarbeiterkindern auch zu den Österreichern zählen?



Die Frage ist nicht, wer zu Österreichern zählt und wer nicht, sondern die Frage ist, wer möchte etwas für unsere Gesellschaft leisten. Da machen wir keine Unterschiede. Die Wiener Volkspartei steht für Bürgernähe, Sicherheit, Förderung von Leistungswilligen, Fairness und Stärkung der Wiener Wirtschaft. Wir sind nahe an den Menschen-in der Stadt, den Bezirken und den Grätzeln. Wir kennen ihre Themen und Probleme. Wir sehen es als unsere Aufgabe, auch unbequeme Themen wie Integration oder die Sicherung von Arbeitsplätzen anzusprechen, Missstände aufzuzeigen, Transparenz zu sichern und konstruktive Lösungen im Sinne der Bevölkerung anzubieten. Eine Entwicklung ist eben auch, dass es in einigen Bereichen markante Unterschiede gibt. Ein Beispiel sind die Wiener Schulen.

Dort sind die Zahlen in vielerlei Hinsicht alarmierend. Nicht nur die Anzahl an österreichischen Kindern in den Schulklassen, sondern auch der Bildungsstand von Kindern zweiter und dritter Generation. Von den derzeit 10.484 außerordentlichen Schülerinnen und Schülern in Wiener Volksschulen sind 60 Prozent in Österreich geboren und somit nicht zugewandert, 30 Prozent haben die österreichische Staatsbürgerschaft. 80 Prozent haben mehr als zwei Jahre den Kindergarten besucht. Das Problem, dass die Kinder keine ausreichenden Deutschkenntnisse mitbringen, um dem Unterricht folgen zu können, beginnt schon im Kindergarten. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Wien schaut dieser Entwicklung tatenlos zu.

,,Von den derzeit 10.484 außerordentlichen Schülerinnen und Schülern in Wiener Volksschulen sind 60 Prozent in Österreich geboren und somit nicht zugewandert, 30 Prozent haben die österreichische Staatsbürgerschaft.“, so Mahrer.

Wie sollte Ihrer Meinung nach dieses Gleichgewicht der Migrationspolitik aussehen?



Die Stadt Wien liegt in Sachen illegaler Migration im europäischen Spitzenfeld. Im Jahr 2022 wurden in Österreich insgesamt 687 Menschen aufgegriffen, die Flüchtlinge illegal über die österreichische Grenze brachten und in der Folge über 100.000 Asylanträge gestellt wurden. Für uns ist klar: Wien darf kein Auffanglager werden. Illegale Migration darf in Wien gar nicht erst ankommen. Die Wiener SPÖ hat jahrzehntelang eine undifferenzierte Willkommenspolitik gelebt. 70 % der Menschen, die in den letzten Monaten nach Österreich gekommen sind, sind Analphabeten. Das ist nicht die Zuwanderung, die einen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten kann.

Die Zahlen aus dem Integrationsbericht 2022 sprechen eine klare Sprache. In Wien leben mit 41,9 % die meisten Menschen mit Migrationshintergrund. Sich zu integrieren, ist eine Pflicht, aber auch ein Recht, das wir einfordern und fördern müssen, durch Betreuung, Bildung und Arbeitsplatzangebote. Zudem hat die Wiener SPÖ in den letzten Jahrzehnten eine wichtige Herausforderung vernachlässigt — die Integration. Einige Menschen kommen her, um von unserem Sozialsystem zu profitieren, sind aber integrationsunwillig. Im Februar 2023 gab es insgesamt 38.954 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte in Österreich ohne Arbeit. 74,6 % leben in Wien.

Asylverfahren müssen außerhalb der EU oder zumindest an den EU- Außengrenzen geführt werden. Noch bevor Migranten nach Europa gelangen, muss geklärt werden, ob es sich überhaupt um Flüchtlinge handelt, die eine Chance auf einen Schutzstatus haben. Es braucht klare Zurückweisungsrichtlinien und funktionierende Rückkehrübereinkommen für alle Migranten, die diesen Flüchtlingsstatus nicht haben. Asylwerbern darf nicht durch den Zugang zum Arbeitsmarkt die Hoffnung darauf gemacht werden, dass sie bleiben können. Erst wenn ein Asylwerber zum Asylberechtigten wird, soll der volle Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt werden.