„Karriere wichtiger als meine Kinder“: Musikerin schockt mit Aussage

In der heutigen Musiklandschaft hat sich Cardi B als eine der einflussreichsten Rapperinnen etabliert, deren Name in einer Reihe mit Legenden wie Nicki Minaj, Missy Elliot und Lauryn Hill genannt wird. Doch der Preis für ihren Erfolg ist hoch, insbesondere im Hinblick auf ihr Familienleben.

Cardi B, Mutter von zwei Kindern – dem zweijährigen Wafe Set Cephus und der fünfjährigen Kulture Kiari Cephus – teilt offen ihre Gedanken zur Mutterschaft. „Meine Kinder waren die beste Entscheidung meines Lebens“, erklärt sie und bringt damit die tiefe Zuneigung und Wertschätzung für ihre Familie zum Ausdruck.

Herausforderung

Jedoch gibt die Künstlerin auch zu, dass das Gleichgewicht zwischen ihrer Karriere und dem Familienleben oft schwer zu halten ist. „Manchmal kann ich keine Ehefrau sein“, gesteht sie im Gespräch mit dem „Rolling Stone“. Der Spagat zwischen den Anforderungen ihres Berufs und der Rolle als Partnerin bringt sie häufig in ein Dilemma. Die Karriere nimmt den größten Teil ihres Lebens ein, doch erst an zweiter Stelle kommen ihre Kinder. „Manchmal merke ich gar nicht, wie ich vieles über meine Beziehung stelle“, fügt sie hinzu.

Dieses Spannungsfeld führt dazu, dass sie und ihr Partner Offset eine von Höhen und Tiefen geprägte On-Off-Beziehung führen. Cardi Bs Offenheit in Bezug auf ihre Lebensrealität als berufstätige Mutter und Ehefrau bietet einen seltenen Einblick in die Komplexität des Lebens einer der erfolgreichsten Rapperinnen unserer Zeit.