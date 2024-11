Karrieresprung: Vom Fußballstar zum Pornodarsteller

Der ehemalige Fußballer Fabio Paim, der einst gemeinsam mit Cristiano Ronaldo in der Jugendakademie von Sporting Lissabon spielte, hat einen überraschenden neuen Karriereweg eingeschlagen. Der 36-Jährige arbeitet nun als Pornodarsteller. Seine ersten Schritte in dieser Branche wurden positiv aufgenommen. Diana Melancia, eine Kollegin aus dem Film, lobte ihn mit den Worten: „Er war gut im Fußball und ist gut in Pornos. Er wird erfolgreich sein.“

Paim, der in seiner Jugend als großes Talent angesehen wurde, behauptet, dass er damals als noch vielversprechender als Ronaldo galt. In einem Interview erklärte er: „Heute ist Cristiano der König, aber ich war besser – und das wissen viele.“

Diese Aussage lässt er nicht ohne weiteres stehen, sondern geht sogar so weit zu sagen, dass Ronaldo ihm einen seiner fünf Ballon d’Ors überlassen sollte. Diese provokante Bemerkung führte zu einer deutlichen Reaktion von Ronaldo auf Instagram: „Wtf??? Wer ist dieser Typ?“

Kontroversen Rund um den Ballon d’Or

Der Ballon d’Or, der seit 1956 von der französischen Fußball-Fachzeitschrift France Football verliehen wird, war kürzlich erneut im Gespräch. Anlass war die Entscheidung von Real Madrid, die Zeremonie zu boykottieren, nachdem ihr Spieler Vinícius Júnior nicht ausgezeichnet wurde. Mats Hummels, deutscher Verteidiger, kritisierte diese Aktion und bezeichnete sie als „trumpsche Züge“, indem er feststellte, dass das Verhalten respektlos gegenüber den anderen Teilnehmern sei.

Hummels lobte Rodri hingegen, den diesjährigen Gewinner, mit den Worten: „Was für ein Fußballer, was hat er alles gewonnen!“ Lionel Messi ist mit acht Auszeichnungen der Rekordsieger des „Goldenen Balles“. Cristiano Ronaldo folgt ihm mit fünf Trophäen.

Sportler mit neuen Einkommenswege: Sex sells

Viele Spitzensportler nutzen inzwischen die Plattform OnlyFans, um ihr Einkommen zu verbessern. Die Online-Plattform ermöglicht es Nutzern, durch ein Abonnement-System zusätzliches Geld zu verdienen. Die britische Kurzbahn-Eisschnellläuferin Elise Christie berichtete, dass OnlyFans ihr finanzielle Unterstützung nach einer verletzungsbedingten Karrierepause bot.

Auch der britische Wasserspringer Jack Laugher und die Hochspringerin Elena Kulichenko sind auf der Plattform aktiv, wobei Letztere in ihrem Heimatland Zypern hinsichtlich ihres Engagements Kontroversen auslöste. Trotz der Forderung des zypriotischen Olympischen Komitees, ihr Konto zu schließen, bleibt Kulichenko standhaft.