Mit einem ungewöhnlichen Punkterückstand von 16 Zählern auf den Tabellenführer Bayer Leverkusen entfernt sich der deutsche Rekordmeister von der Titelverteidigung, die er seit über einem Jahrzehnt kein einziges Mal aus den Händen gegeben hat. Die Verantwortlichen des Vereins betonen zwar, an Tuchel festhalten zu wollen, doch die Gerüchteküche brodelt und schickt potenzielle Nachfolger ins Rennen.

Das Hauptziel des Clubs bleibt derzeit die Sicherstellung der Teilnahme an der prestigeträchtigen Champions League in der nächsten Spielzeit. Die Unruhe in den Medien jedoch lässt erahnen, dass die Zukunft des Trainers alles andere als sicher ist. Namen wie Niko Kovac, der frühere kroatische Nationaltrainer und Bayern-Coach, werden bereits laut. Thomas Strunz, selbst eine Ikone des Vereins und stolzer Gewinner von Titeln in Hülle und Fülle mit den Bayern, bringt ihn ins Spiel.

Strunz‘ scharfe Kritik

„Die Entscheidung, Tuchel die Saison zu Ende führen zu lassen, ist falsch“, äußerte sich Strunz unverblümt (Thomas Strunz). Er zeigt sich damit unzufrieden mit der aktuellen Entwicklung und fügt hinzu: „Nach den blamablen Ergebnissen gegen Dortmund und Heidenheim hatte ich mit Konsequenzen gerechnet“ (Thomas Strunz). Als Alternativen für das Traineramt deutet er Hansi Flick an, der zurzeit ohne Engagement ist, und stellt die Frage: „Was ist mit Lothar Matthaus?“

Kovacs Erfolgsbilanz

Kovacs Geschichte bei den Bayern, die er von Juli 2018 bis November 2019 anführte, ist von Erfolgen gekennzeichnet. 65 Spiele leitete er, mit einem beeindruckenden Schnitt von 2,26 Punkten pro Partie. Mit ihm als Kommandeur hievte der Klub die Meisterschale der Bundesliga, den DFB-Pokal sowie den Supercup in den bayerischen Trophäenschrank.

Die Diskussion um die Trainerposition beim FC Bayern München hat eine Dimension erreicht, die nicht nur in den heiligen Hallen der Sabener Straße, sondern auch in den Publikationen und Stammtischgesprächen der Fußballwelt Widerhall findet. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Tuchel das Ruder herumreißen kann oder ob seine Zeit an der Isar früher endet als erwartet.