Die 5 besten Fussballvereine für Kleinkinder in Wien

Eine Vielzahl von Fußballvereinen, die sich gezielt auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten von Kleinkindern konzentrieren, tummeln sich in Wien. Unter der Leitung erfahrener Trainer bieten diese Vereine eine optimale Umgebung für die spielerische Entwicklung und den Spaß am Fußballspiel. Mit einem breiten Spektrum an Aktivitäten und einem klaren Fokus auf das spielerische Lernen begeistern sie die jungen Talente und fördern ihre Fertigkeiten. In diesem Artikel werden die fünf besten Fußballvereine in Wien für Kleinkinder (unter 6 Jahren) vorgestellt, die eine solide Grundlage für ihre sportliche Reise legen.

FK Austria – Fußballkindergarten

Der Fußballverein FK Austria bietet einen Fußballkindergarten für Kinder unter 6 Jahren in der Generali-Arena an. Die Trainingseinheiten finden immer donnerstags im März, April, Mai und Juni 2024 statt. Die Kurszeiten sind von 16:00 bis 17:15 Uhr. Der Preis beträgt für Austria-Mitglieder 284 Euro und für Nicht-Mitglieder 299 Euro. Es gibt einen Geschwister-Rabatt: Das erste Kind zahlt den vollen Preis, jedes weitere Geschwisterkind nur die Hälfte.

Der Kurs startete heuer am 7. März 2024 und endet am 27. Juni 2024, mit Ausnahmen an Feiertagen. Die Anmeldung für dieses Jahr ist aber leider bereits vorbei.

Der Schwerpunkt liegt auf Spaß am Sport, Teamwork und inklusivem Training. Trainer achten darauf, dass alle Kinder mit einbezogen werden und Freundschaften entstehen. Interessierte Kinder sind herzlich willkommen, einmal pro Woche Fußball zu spielen und Spaß zu haben.

SV WIENERBERG 1921 – Kindergarten-Gruppe

Der SV Wienerberg 1921 heißt alle fußballbegeisterten Kinder herzlich willkommen, die entweder ihren Verein wechseln möchten oder neu mit dem Fußballspielen beginnen wollen. Der Verein bietet ein ambitioniertes Umfeld auf einer der schönsten Sportanlagen Wiens. Ab der Bambinis/U6-Kategorie können Kinder regelmäßig am Training teilnehmen und dabei Spiel und Spaß erleben.

Die Kindergarten-Gruppe richtet sich an Kinder ab 4 Jahren und findet immer freitags von 15:00 bis 16:00 Uhr statt. Der Kostenbeitrag beträgt 150 Euro pro Halbjahr (Februar bis Juni und September bis Dezember).

Interessierte Kinder haben die Möglichkeit, zunächst an einem Probetraining teilzunehmen. Um einen Termin zu vereinbaren, können Eltern eine E-Mail an svwbnw.buero@gmx.at senden.

ASK Erlaa Torpedo 03 – nur für Mädchen!

Die ASK Erlaa Torpedo 03 Fußballschule, auch bekannt als AET03, ist speziell auf Mädchen im Alter von 4 bis 18 Jahren ausgerichtet. Das Training findet donnerstags von 16:00 bis 17:00 Uhr statt, jedoch an Ausweichorten aufgrund der Sanierung des regulären Trainingsplatzes auf der Schmelz in 1150 Wien. Mädchen sind herzlich eingeladen, ein Schnuppertraining zu absolvieren, unabhängig davon, ob sie Anfängerinnen oder Profis sind.

Die Ausbildungsbeiträge für die Saison 2023/24 variieren je nach Art und Umfang der Teilnahme, wobei Ratenzahlungen möglich sind und unter besonderen Umständen eine Reduzierung der Gebühren möglich ist, jedoch keine Befreiung von den Beiträgen erfolgt. Der Standard-Betrag für eine Saison (August bis Juni) im Fußballkindergarten beträgt 300 Euro. Bei zwei Kindern gibt es einen Mengenrabatt und Sie zahlen nur 500 Euro.

Bei Interesse können Eltern oder Mädchen sich an Niki Staritz, die Nachwuchsleitung Mädchen/Frauen, wenden, unter niki.staritz@gmail.com oder telefonisch unter 0699/11 68 55 53.

Sportunion Schönbrunn – Bambini

Die Sportunion Schönbrunn ist stets auf der Suche nach talentierten Kindern und Jugendlichen, die Freude und Spaß am Fußball haben. Von den Bambini bis zur U18-Mannschaft sind sie in der B-Liga des Wiener Fußballverbandes vertreten und arbeiten engagiert daran, neue Talente für den Fußball zu begeistern.

Die Sportunion Schönbrunn bietet regelmäßiges Training, motivierte Trainer, eine hervorragende Infrastruktur, die Teilnahme an Jugendturnieren sowie Meisterschaftsspiele. Der Sportplatz befindet sich am USZ Hetzendorf, 1120 Wien, Herivusgasse 13-15.

Die Trainingszeiten für Kleinkinder sind Mittwoch und Freitag von 16:00 bis 17:00 Uhr. Für Kleinkinder beträgt der Mitgliedsbeitrag 300 Euro bis zum 1. September. Familien mit mehreren Kindern erhalten eine Staffelung der Beiträge: Das zweite Kind zahlt 300 Euro bzw. 160 Euro pro Spielhalbjahr, jedes weitere Kind ist gebührenfrei gestellt.

Für weitere Informationen stehen Manuel Fürst (Sport: Bambini – U18) unter +43 676 572 03 50 und Horst Koller (Verwaltung) unter +43 664 2307539 zur Verfügung oder per E-Mail an nachwuchs@su-schoenbrunn.at.

SC Wiener Viktoria

Eltern, die ihr Kind beim SC Wiener Viktoria anmelden möchten, haben die Möglichkeit, dies entweder über das Onlineformular oder direkt am Sportplatz mittels eines Formulars für ein kostenloses Schnuppertraining zu tun. Nach der Anmeldung wird das Team des SC Wiener Viktoria Kontakt aufnehmen und die Termine für das Schnuppertraining bekanntgeben.

Anmeldungen können telefonisch bei Frau Monika, der Nachwuchsadministratorin, von Montag bis Freitag von 15:00 bis 19:00 Uhr unter +43 650 393 12 93 erfolgen oder über das nachfolgende Online-Formular, wobei der Verein dann einen Termin per E-Mail zusendet. Eltern, deren Kinder im Alter zwischen 4 und 18 Jahren sind und Fußball spielen möchten, können sie zu einem kostenlosen Schnuppertraining anmelden, indem sie das Kontaktformular nutzen.